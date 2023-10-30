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Занюхнул: попытка волка напасть на скунса

Занюхнул: попытка волка напасть на скунса

Автор:
30 октября 2023 08:17
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Реакция   волк   животные   скунс   
1293
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Волк решил напасть на скунса. Хищник выждал момент и бросился в сторону животного. Вскоре он пожалел о своём решении.

Волк напал на скунса и пожалел об этом.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   волк   животные   скунс   
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6  комментариев
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24k
ЦСКА Полчаса назад
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1k
Лимонадный Джо 7 секунд назад
Жаль, что человеку эволюция не дала такой "гаджет". А то можно только вонюче пё...нуть.
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9k
Trenzel2003 4 минуты назад
Жаль волчару. Рискует потерять обоняние. Этилмеркаптан ужасная вещь. Если хотите узнать что за запах, понюхайте бытовой газ. А это в тысячу раз мощнее струя скунса.
Кстати, искусственный этилмеркаптан выветривается за 2-3 дней. Настоящий, порядка пары недель держится.
Жаль волчару.
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6
volovikd Полчаса назад
И волки сыты и скунсы целы.
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17k
Мистер Фикс Полчаса назад
Когда попробовал блюдо с индийскими приправами
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78
Чубака 47 минут назад
Ибо нефиг !
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