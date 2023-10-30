Занюхнул: попытка волка напасть на скунса

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Волк решил напасть на скунса. Хищник выждал момент и бросился в сторону животного. Вскоре он пожалел о своём решении.
Волк напал на скунса и пожалел об этом.
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Кстати, искусственный этилмеркаптан выветривается за 2-3 дней. Настоящий, порядка пары недель держится.
Жаль волчару.