Реакция ягуара на кошачью мяту 

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Всем известно о любви котов к кошачьей мяте. Растение оказывает на питомцев кратковременное расслабляющее воздействие, отчасти схожее с наркотическим. Однако как реагируют на кошачью мяту большие кошки?
Оказывается, большие котики тоже не прочь расслабиться подобным образом.
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