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Реакция ягуара на кошачью мяту&nbsp;

Реакция ягуара на кошачью мяту 

Автор:
22 декабря 2023 09:49
Сообщество : Животные
Метки: Jaguar   Видео   Прикол   Реакция   животные   кошачья мята   
1695
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Всем известно о любви котов к кошачьей мяте. Растение оказывает на питомцев кратковременное расслабляющее воздействие, отчасти схожее с наркотическим. Однако как реагируют на кошачью мяту большие кошки?

Оказывается, большие котики тоже не прочь расслабиться подобным образом.

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Метки: Jaguar   Видео   Прикол   Реакция   животные   кошачья мята   
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6  комментариев
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448
сергей миронов Час назад
Опасно! Если он захочет забрать весь флакон, сложно будет его переубедить(
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15k
Объект реальности 19 минут назад
если кошачью мяту курнуть будешь расслаблен и аппатичен как никогда. Инфа 100 %
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26k
Федор Полчаса назад
Какая же божественно красивая киса)) Но в плохом настроении её лучше не гладить))
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8k
Nikolay 50 минут назад
Котенок он и есть котенок. До какого бы размера не вырос
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19k
Shtoppi 53 минуты назад
ааааааааааарррррр... ваще ништяк!
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5k
Макс73 59 минут назад
Ягуар - наркоман, горе в зоопарке.
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