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Аллигатор по кличке Дарт Вейдер реагирует на Имперский марш из «Звёздных войн»

Аллигатор по кличке Дарт Вейдер реагирует на Имперский марш из «Звёздных войн»

Автор:
23 октября 2023 08:41
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Дарт Вейдер реагирует на Имперский марш   аллигатор   дарт вейдер   животные   забавно   звездные войны   
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Этому зверька научил сотрудник зоопарка. Теперь зубастый под музычку шлёпает в ту сторону, откуда издаётся звук.

Перешел на темную сторону!

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Метки: Видео   Дарт Вейдер реагирует на Имперский марш   аллигатор   дарт вейдер   животные   забавно   звездные войны   
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