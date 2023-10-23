Аллигатор по кличке Дарт Вейдер реагирует на Имперский марш из «Звёздных войн»

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Этому зверька научил сотрудник зоопарка. Теперь зубастый под музычку шлёпает в ту сторону, откуда издаётся звук.
Перешел на темную сторону!
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Метки: Видео Дарт Вейдер реагирует на Имперский марш аллигатор дарт вейдер животные забавно звездные войны
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