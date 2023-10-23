Турецкие рыбаки выловили из Черного моря медвежонка

Судя по ролику, медвежонок отлично плавает и не испытывает никаких проблем, однако он находился далеко от берега, поэтому рыбаки решили ему помочь. Поймать косолапого удалось далеко не с первой попытки, так как он не давал себя схватить. Спустя время малыш сдался и даже попытался забраться в катер самостоятельно.

Рыбаки не стали выпускать медвежонка из сачка. Они придержали края сети сапогами и доехали до берега, где выпустили хищника на волю.