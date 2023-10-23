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Турецкие рыбаки выловили из Черного моря медвежонка

Турецкие рыбаки выловили из Черного моря медвежонка

Автор:
23 октября 2023 08:37
Сообщество : Животные
Метки: Медведь   Спасение   Турция   выловили   животные   медвежонок   помощь   
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В Сети появилось видео, на котором турецкие рыбаки вылавливают из Черного моря медвежонка. На опубликованных кадрах двое мужчин пытаются добраться до косолапого с сачком, еще один снимает происходящее на камеру.

Судя по ролику, медвежонок отлично плавает и не испытывает никаких проблем, однако он находился далеко от берега, поэтому рыбаки решили ему помочь. Поймать косолапого удалось далеко не с первой попытки, так как он не давал себя схватить. Спустя время малыш сдался и даже попытался забраться в катер самостоятельно.


Рыбаки не стали выпускать медвежонка из сачка. Они придержали края сети сапогами и доехали до берега, где выпустили хищника на волю.

Источник:

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Метки: Медведь   Спасение   Турция   выловили   животные   медвежонок   помощь   
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1  комментарий
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ss 48 минут назад
Были ли у него с собой водка и балалайка?
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GoodNeon

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