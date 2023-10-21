Медведь побежал за ребенком, но его спас прохожий: драматичные кадры

В соцсетях набрало популярность захватывающее видео, на котором черный медведь преследует ребенка на улице. Мальчика спас мужчина, который прогнал медведя, раскинув руки.
На драматичных кадрах зверь внезапно бросается к ребенку, который едет по улице на самокате. Мальчик, похоже, очень испугался, но не побежал, а застыл на месте. Пока медведь раздумывал, что ему делать с маленьким человеком, на помощь пришел большой. Мужчина вышел из авто стоящего неподалеку авто и быстро подошел к животному, раскинув руки.
На сей раз испугался уже медведь, и бросился прочь. Любопытно, что мальчик после ухода дикого зверя как ни в чем не бывало продолжил кататься по улице.
Источник:
- Люди спасли медвежонка, который 4 дня ходил с ведром на голове
- Медведь стащил пачку мармелада из магазина
- В конном парке Москвы спасли медведя, который по своей глупости застрял в покрышке
- Спасатели достали трех медвежат из мусорного контейнера
- Спасатели с помощью лестницы достали из колодца медведицу с семейством
Зачем мужик медведя от ребёнка спасал?..