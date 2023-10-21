Медведь побежал за ребенком, но его спас прохожий: драматичные кадры

Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает

В конном парке Москвы спасли медведя, который по своей глупости застрял в покрышке

Люди спасли медвежонка, который 4 дня ходил с ведром на голове

Спасатели достали трех медвежат из мусорного контейнера

Медведь стащил пачку мармелада из магазина

Спасатели с помощью лестницы достали из колодца медведицу с семейством