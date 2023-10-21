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Медведь побежал за ребенком, но его спас прохожий: драматичные кадры

Медведь побежал за ребенком, но его спас прохожий: драматичные кадры

Автор:
21 октября 2023 09:33
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Спасение   животные   прогнал медведя   ребенок   черный медведь   
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В соцсетях набрало популярность захватывающее видео, на котором черный медведь преследует ребенка на улице. Мальчика спас мужчина, который прогнал медведя, раскинув руки.

На драматичных кадрах зверь внезапно бросается к ребенку, который едет по улице на самокате. Мальчик, похоже, очень испугался, но не побежал, а застыл на месте. Пока медведь раздумывал, что ему делать с маленьким человеком, на помощь пришел большой. Мужчина вышел из авто стоящего неподалеку авто и быстро подошел к животному, раскинув руки.


На сей раз испугался уже медведь, и бросился прочь. Любопытно, что мальчик после ухода дикого зверя как ни в чем не бывало продолжил кататься по улице.


Источник:

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Метки: Видео   Медведь   Спасение   животные   прогнал медведя   ребенок   черный медведь   
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2  комментария
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1k
... 50 минут назад
Мужику респект
малой вообще красавчик, не побежал! Даже от дворняг убегать нельзя, срабатывает инстинкт добычи, там шансов нет.
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5k
Влад 20 минут назад
"Медведь побежал за ребенком, но его спас прохожий"

Зачем мужик медведя от ребёнка спасал?..

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