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Сотрудникам заповедника пришлось быть очень осторожными, чтобы сделать льву маникюр

Сотрудникам заповедника пришлось быть очень осторожными, чтобы сделать льву маникюр

Автор:
19 октября 2023 11:31
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   лев   маникюр   ногти   хищник   
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Чтобы сделать льву маникюр, нужно действовать очень-очень осторожно. И это вовсе не шутка.

Сотрудники заповедника «Panthera Africa Big Cat Sanctuary» (ЮАР) умеют быть аккуратными, и эта аккуратность пригодилась в тот момент, когда льву по кличке Джубатус потребовалось укоротить слишком отросшие когти.


Джубатус был выведен в неволе, а после спасён от бывшего владельца и привезён в заповедник. Лев отличается кротким характером, но его отношение к маникюрной процедуре было неизвестно, поэтому ветеринар всё-таки сначала дал хищнику успокоительное и только потом приступил к стрижке.


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Метки: Видео   животные   забавно   лев   маникюр   ногти   хищник   
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9  комментариев
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61k
pynh 2 часа назад
Как же другие львы живут без маникюра...
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2k
CynepCTepBa Полчаса назад
а это точно лев? гривы не вижу, походу это женская особь какбэ
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10k
Dabus 50 минут назад
Лев под снотворным, но каждый работник зоопарка знает что после снотворного, каждое пятое животное после него не может проснуться. 20% шанс потерять животное, ради того что бы просто постричь ему когти ....
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14k
Всё – приехали! 2 часа назад
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
А львицам, стало быть, наращивают?
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