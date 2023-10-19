Сотрудникам заповедника пришлось быть очень осторожными, чтобы сделать льву маникюр

Чтобы сделать льву маникюр, нужно действовать очень-очень осторожно. И это вовсе не шутка.
Сотрудники заповедника «Panthera Africa Big Cat Sanctuary» (ЮАР) умеют быть аккуратными, и эта аккуратность пригодилась в тот момент, когда льву по кличке Джубатус потребовалось укоротить слишком отросшие когти.
Джубатус был выведен в неволе, а после спасён от бывшего владельца и привезён в заповедник. Лев отличается кротким характером, но его отношение к маникюрной процедуре было неизвестно, поэтому ветеринар всё-таки сначала дал хищнику успокоительное и только потом приступил к стрижке.
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