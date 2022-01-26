FISHKINET
Сообщество Сделай сам! 1077 постов • 860 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Видео > Сообщество Сделай сам! 
Как сделать уличный холодильник из подручных материалов

Как сделать уличный холодильник из подручных материалов (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 января 2022 12:29
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Холодильник   видео   зима   интересно   своими руками   
175
1
1
В магазинах можно встретить множество холодильников самых разных ценовых категорий. Однако подобного экологичного холодильника вы точно не найдете в продаже.
Мастерим зимний уличный холодильник.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сделай сам!"
Метки: Холодильник   видео   зима   интересно   своими руками   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Очевидное-Невероятное 41 минуту назад
Можно было просто на бочку наклеить этикетку.
Эффект тот же, а е#$@тни на 99,9% меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Hunson Abadeer Минуту назад
технологии!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Доктор Джонс 10 минут назад
А товарное соседство соблюдено?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Борис Карабанов 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Колорад Полчаса назад
Это же просто емкость?
ТС поправь описание "Ящик из льда для продуктов"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
530
bobobo 41 минуту назад
Так, там за юртой и так везде холодильник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
411
Шурман bobobo 24 минуты назад
За юртой у него туалет :) под шанраком писать не удобно :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Без медовухи не обойтись": как прошла встреча Путина со студенческим братством "Без медовухи не обойтись": как прошла встреча Путина со студенческим братством Как молчаливый австралиец выживал в дикой природе с помощью примитивных технологий Как молчаливый австралиец выживал в дикой природе с помощью примитивных технологий Самодельная радиоуправляемая подводная лодка из Lego Самодельная радиоуправляемая подводная лодка из Lego Не испугался трудностей и осуществил детскую мечту Не испугался трудностей и осуществил детскую мечту Грузчик, который любит рисковать Грузчик, который любит рисковать Одно из самых неожиданных применений рогоза Одно из самых неожиданных применений рогоза
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1037470



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
38
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Китайцы открыли кафе, пол в котором выложили плиткой с цитатами из Корана
0
181
Китайцы открыли кафе, пол в котором выложили плиткой с цитатами из Корана
Набирающие популярность в сообществах
Кушайте, не обляпайтесь: в российской школе повар руками накладывал макароны в тарелки
0
87
Кушайте, не обляпайтесь: в российской школе повар руками накладывал макароны в тарелки
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 23 января
0
2
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 23 января
«А ты налей и отойди». Кем стала девочка из популярной рекламы сока (7 фото)
«А ты налей и отойди». Кем стала девочка из популярной рекламы сока (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В нищете, да не в обиде
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#животные#Ynews#кино#интересное#в мире#фотографии#картинки#Спорт
#фото#факты#история#аварии#авто аварии#автомобили#Приколы#автомир#падение#неудача
#интересно#ватермарк#люди#дтп#подборка#Россия#США#голливуд#СССР#фейл

На что жалуетесь?

Вернуться