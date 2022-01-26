Как сделать уличный холодильник из подручных материалов

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В магазинах можно встретить множество холодильников самых разных ценовых категорий. Однако подобного экологичного холодильника вы точно не найдете в продаже.
Мастерим зимний уличный холодильник.
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Метки: Холодильник видео зима интересно своими руками
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