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Битва за стул

Битва за стул

Автор:
19 октября 2023 08:32
Сообщество : Юмор
Метки: Битва за стул   Видео   Девушка   Музыкальные стулья   Юмор   забавно   стул   
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Есть такая игра, которая называется «Музыкальные стулья». Стулья ставятся в круг в количестве на один меньше чем число участников, играет музыка, когда музыка резко останавливается, нужно занять стул, кто не успел сесть — выбывает из игры.

Казалось бы, детская игра, переросла в настоящую битву между девушкой и парнем за стул, такой эпичный сюжет, неожиданные повороты, переживания и яркий финал.


За кого болели?

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Метки: Битва за стул   Видео   Девушка   Музыкальные стулья   Юмор   забавно   стул   
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5  комментариев
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17k
Booka1a 2 часа назад
иппанутая
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17k
Голос Вселенной 11 минут назад
Я не болел. Просто ждал, долбанут ли они кого-нибудь из гостей по голове этим стулом....
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20k
scorpick 42 минуты назад
Девочка, отбирая у мальчика игрушку, бьёт его лопаткой по голове:
- Ну я же сказала ПО ЖА ЛУЙ СТА!!!
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56k
dima423 2 часа назад
Мама сказала что всегда надо бороться до конца, всегда надо побеждать, кто не побеждает тот лузер... Щас очень часто такое воспитание, в итоге когда жизнь бьет детей по щщам реальностью, такие дети совершают суициды... Понятно что я щас не про этот конкретный случай, а в целом)
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24k
ЦСКА 2 часа назад
За стул
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