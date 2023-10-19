Битва за стул

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Есть такая игра, которая называется «Музыкальные стулья». Стулья ставятся в круг в количестве на один меньше чем число участников, играет музыка, когда музыка резко останавливается, нужно занять стул, кто не успел сесть — выбывает из игры.
Казалось бы, детская игра, переросла в настоящую битву между девушкой и парнем за стул, такой эпичный сюжет, неожиданные повороты, переживания и яркий финал.
За кого болели?
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