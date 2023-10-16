"Потому что любой парень захочет меня поцеловать!": как сбить корону с головы зазнавшейся девушки

Многие красотки уверены, что любой парень априори мечтает постоять с ней рядом, а уж поцеловать такую прелестницу - предел желаний каждого смертного. Удивительно, что подобные заблуждения посещают голову девушек и с вполне стандартной внешностью. Тем громче звук падающей короны...
Девушка назвала парня уе***м только потому, что он отказался её поцеловать. Она была уверена, что все мужчины вокруг будут просто счастливы приложиться к щечке барышни. Каково же было её разочарование, когда проходящие мимо парни отказались от столь заманчивого предложения.
Источник:
У кого-то в эту минуту рухнул целый мир...
Источник:
- "Я просила тебя вчера, как человека, не делать так": девушка, не получившая кофе, способна на многое
- Обращение девушки к россиянкам, которые вешаются на иностранных болельщиков
- Неожиданная реакция девушки на новую прическу ее мужа
- Когда девушка говорит: «Я тебя люблю, но как брата»
- Мужской ответ на женские "красные флаги"
Целоваться бросается -
Будь осторожен,
Триппер возможен!
пусть покривляется
1) Я не просто женат, но и люблю свою жену;
2) Если на меня бросается с поцелуями нафиг незнакомая девушка, то кто ты такая и что тебя нафиг нужно, денег не дам (а карман с кошельком и мобильником прижму рукой - ну как карманница);
3) Если она бросается с поцелуями назло своему парню, то шла бы она лесом, такие поползновения надо купировать (а ведь это могут быть и мошеннические действия);
4) Ну что ж ты страаашная такая?