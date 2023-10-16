FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7028 постов • 3076 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники
"Потому что любой парень захочет меня поцеловать!": как сбить корону с головы зазнавшейся девушки

"Потому что любой парень захочет меня поцеловать!": как сбить корону с головы зазнавшейся девушки

Автор:
16 октября 2023 10:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   ЧСВ   девушки   отношения   поцелуй   самомнение   
3941
1
1

Многие красотки уверены, что любой парень априори мечтает постоять с ней рядом, а уж поцеловать такую прелестницу - предел желаний каждого смертного. Удивительно, что подобные заблуждения посещают голову девушек и с вполне стандартной внешностью. Тем громче звук падающей короны...

Девушка назвала парня уе***м только потому, что он отказался её поцеловать. Она была уверена, что все мужчины вокруг будут просто счастливы приложиться к щечке барышни. Каково же было её разочарование, когда проходящие мимо парни отказались от столь заманчивого предложения.


У кого-то в эту минуту рухнул целый мир...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   ЧСВ   девушки   отношения   поцелуй   самомнение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Kostick Час назад
когда из выдуманного и уютненького инстаграмчика-тиндера, вышла в реал))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
DKF 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
221
Дмитрий 12 минут назад
Пусть скажет спасибо, что леща не прописали, шаболда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ntvl 12 минут назад
я б ещё денег дал, что б не целовать эту зазнавшуюся, пьяную, тупую тварь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
heta 13 минут назад
И их, таких самоуверенных, в этих ваших интернетах чуть меньше, чем полностью...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
522
Ринат Фамутдинов 20 минут назад
Уё...ще лесное!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей 21 минуту назад
Нормальная реакция у парней. Незнакомая баба бросается целоваться. С чего это вдруг? Возможно кордицепс завладел её мозгом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
zubo4istka 21 минуту назад
Блин, ну нафиг, целовать незнакомую девушку.Иди знай что у нее во рту было 10 минут назад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
russger Полчаса назад
С такой носярой только щикарная жопа спасёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
ЦСКА 51 минуту назад
Блин, слегка на Бузову похожа....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Слепой Пью 57 минут назад
Если некрасавица
Целоваться бросается -
Будь осторожен,
Триппер возможен!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Pravednik84 Час назад
Ну тут много причин для отказа:
1) Я не просто женат, но и люблю свою жену;
2) Если на меня бросается с поцелуями нафиг незнакомая девушка, то кто ты такая и что тебя нафиг нужно, денег не дам (а карман с кошельком и мобильником прижму рукой - ну как карманница);
3) Если она бросается с поцелуями назло своему парню, то шла бы она лесом, такие поползновения надо купировать (а ведь это могут быть и мошеннические действия);
4) Ну что ж ты страаашная такая?
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Илья Час назад
Да все равно даже вокруг такой будет хоровод желающих пойти с ней на седание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Majul Час назад
Что взять с существа без мозгов и чудовищным ЧСВ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
gavrosh Час назад
Знакомый как-то дочери пояснил: "это ты для нас с мамой принцесса, а для него таких пруд пруди. "
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
dima423 Час назад
была б она еще красотка...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Всё – приехали! Час назад
Фу бл@
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

192280



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Странные и редкие животные
Странные и редкие животные
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Выходной костюм: что носят космонавты и астронавты в открытом космосе
Выходной костюм: что носят космонавты и астронавты в открытом космосе
Cпутники Starlink будут давить одного человека раз в два года
Cпутники Starlink будут давить одного человека раз в два года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я пытался

Лучшие демотиваторы
Ну почти

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#люди#аварии#познавательно#девушки#авто аварии#фильм#отношения
#факты#история#Прикол#новости#ДТП#природа#сарказм#автомир#медицина
#интересно#животные#в мире#конфликт#кино#автомобили#шоу бизнес#Россия#машина
Трать и возвращай Трать и возвращай Мужской ответ на женские "красные флаги" Мужской ответ на женские "красные флаги" Когда девушка говорит: «Я тебя люблю, но как брата» Когда девушка говорит: «Я тебя люблю, но как брата» "Я просила тебя вчера, как человека, не делать так": девушка, не получившая кофе, способна на многое "Я просила тебя вчера, как человека, не делать так": девушка, не получившая кофе, способна на многое Обращение девушки к россиянкам, которые вешаются на иностранных болельщиков Обращение девушки к россиянкам, которые вешаются на иностранных болельщиков Неожиданная реакция девушки на новую прическу ее мужа Неожиданная реакция девушки на новую прическу ее мужа

На что жалуетесь?

Вернуться