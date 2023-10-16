"Потому что любой парень захочет меня поцеловать!": как сбить корону с головы зазнавшейся девушки

Девушка назвала парня уе***м только потому, что он отказался её поцеловать. Она была уверена, что все мужчины вокруг будут просто счастливы приложиться к щечке барышни. Каково же было её разочарование, когда проходящие мимо парни отказались от столь заманчивого предложения.