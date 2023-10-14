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Оператор Wildberries получил по голове коробкой с кроссовками, пока объяснял условия возврата

Оператор Wildberries получил по голове коробкой с кроссовками, пока объяснял условия возврата

Автор:
14 октября 2023 11:45
Метки: Wildberries   Видео   быдло   возврат   клиент   мужчина   оператор   терпение   хамло   
1064
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1

Парню респект за спокойствие и воспитание!


Бедный парень, такой сдержанный, желаю ему найти достойное место работы!

Источник:

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Метки: Wildberries   Видео   быдло   возврат   клиент   мужчина   оператор   терпение   хамло   
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3  комментария
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882
Вася Час назад
Таких клиентов надо бить исключительно ногами (чтобы руки не пачкать).
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Parus59 23 минуты назад
Тупая постанова, автор тоже.
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3k
Максим 52 минуты назад
Да больше похоже на постанову
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