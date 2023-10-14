Оператор Wildberries получил по голове коробкой с кроссовками, пока объяснял условия возврата

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Парню респект за спокойствие и воспитание!
Бедный парень, такой сдержанный, желаю ему найти достойное место работы!
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