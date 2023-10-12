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Китайцы придумали жилет со встроенной подушкой безопасности

Китайцы придумали жилет со встроенной подушкой безопасности

Автор:
12 октября 2023 10:18
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   в мире   жилет со встроенной подушкой безопасности   защита   китайцы   падение   подушка   
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Разрабатывали специально для стариков. В теории можно использовать и как защиту при езде на скейте или велике, но производитель не рекомендует, так как на падения с них алгоритм не рассчитан и может не сработать.

Китайцы запустили в серию жилет со встроенной подушкой безопасности, которая почти моментально активируется при во время падения.


Разрабатывали вещицу специально для стариков. В теории можно использовать и как защиту при езде на скейте или велике, но производитель не рекомендует, так как на падения с них алгоритм не рассчитан и может не сработать.

Источник:

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Метки: Видео   в мире   жилет со встроенной подушкой безопасности   защита   китайцы   падение   подушка   
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11  комментариев
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21k
иванов дмитрий 2 часа назад
Китайцы изобрели ?
7 лет назад в Скандинавии .
Ссылка www.youtube.com
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2k
kotkot 37 минут назад
Надо такой жилет для мотоциклистов. Те, что есть, не всю тушку защищают..
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45k
Цыц тут у меня Час назад
Я бы назвал его "Байден" или, лучше, "Бидон".
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61k
pynh 2 часа назад
пусть придумают чтобы при падении сразу упаковываться в пакет. пригодится
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32k
Teodor 2 часа назад
По моему, что-то подобное уже давно придумал Н.Носов в книге "Незнайка в Солнечном Городе".
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