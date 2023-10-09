Как человек с плохим зрением видит мир без очков

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Если вы поднесёте очки с диоптрией к камере мобильного телефона, сфокусируйтесь, а затем резко уберёте их, то сможете примерно понять, как человек с плохим зрением видит без своих "вторых глаз".
Максимально доходчиво.
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