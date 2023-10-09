Как человек с плохим зрением видит мир без очков

FISHKINET
Российского хакера в США объявили в розыск, а он сжёг свой паспорт Российского хакера в США объявили в розыск, а он сжёг свой паспорт Заложники ситуации: певица Глюкоза с семьёй - в бомбоубежище, а Галкин* покинул Израиль Заложники ситуации: певица Глюкоза с семьёй - в бомбоубежище, а... Типичные кадры с камер наблюдения магазина из Финляндии Типичные кадры с камер наблюдения магазина из Финляндии Что на самом деле означает припев «ланфрен-ланфра», что пел Боярский в «Гардемаринах» Что на самом деле означает припев «ланфрен-ланфра», что пел... Искромётное ДТП на МКАДе Искромётное ДТП на МКАДе Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 октября Норвегия отказалась платить 425 млн рублей за съеденный оленями мох на территории России Норвегия отказалась платить 425 млн рублей за съеденный оленями... 10 научно доказанных фактов, в реальность которых сложно поверить 10 научно доказанных фактов, в реальность которых сложно поверить Глава UFC: российские бойцы могут выходить с национальным флагом Глава UFC: российские бойцы могут выходить с национальным флагом Видео из Китая с неожиданным финалом Видео из Китая с неожиданным финалом Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные «Пожалуйста, будьте живы»: Андрей Макаревич вышел на связь и обратился к бойцам «Пожалуйста, будьте живы»: Андрей Макаревич вышел на связь и... Машины на дровах — это не шутка. Это реалии Северной Кореи Машины на дровах — это не шутка. Это реалии Северной Кореи «Помощь в организации смерти с медицинским сопровождением»: в Канаде предложили эвтаназию как решение любых проблем «Помощь в организации смерти с медицинским сопровождением»: в... Названа победительница конкурса "Мисс Россия&nbsp;— 2023" Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2023" Мужчина переоценил свои возможности Мужчина переоценил свои возможности На какие хитрости идут создатели фильмов на съёмочной площадке На какие хитрости идут создатели фильмов на съёмочной площадке Ученика из Красноярска затравили за жалобу на тараканов в школьной столовой Ученика из Красноярска затравили за жалобу на тараканов в школьной... Пятиклассник пошёл в школу в три часа ночи. Он просто не посмотрел на время Пятиклассник пошёл в школу в три часа ночи. Он просто не посмотрел...
Главная > Видео
Как человек с плохим зрением видит мир без очков

Как человек с плохим зрением видит мир без очков

Автор:
09 октября 2023 12:08
Метки: Видео   видимость   интересно   люди   очки   плохое зрение   
1208
1
1

Если вы поднесёте очки с диоптрией к камере мобильного телефона, сфокусируйтесь, а затем резко уберёте их, то сможете примерно понять, как человек с плохим зрением видит без своих "вторых глаз".

Максимально доходчиво.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   видимость   интересно   люди   очки   плохое зрение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Владимир Час назад
И на хрена здесь телефон? Мне достаточно просто снять очки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
likiloki 17 минут назад
Пост для людей с хорошим зрением? Миленько. А мне его смотреть в очках или снять их для лучшего понимания?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
700
София Полчаса назад
Я также вблизи без очков вижу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
big_al Полчаса назад
а почему всё серое, в Питере снимали ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99k
Татьяна Юсова 40 минут назад
Это ещё нормальное зрение!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

615446



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 октября
«Пожалуйста, будьте живы»: Андрей Макаревич вышел на связь и обратился к бойцам
«Пожалуйста, будьте живы»: Андрей Макаревич вышел на связь и обратился к бойцам
Набирающие популярность
Зверские фото
Зверские фото
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Российского хакера в США объявили в розыск, а он сжёг свой паспорт
Российского хакера в США объявили в розыск, а он сжёг свой паспорт
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшая форма для забега

Лучшие демотиваторы
Ничего не меняется

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#люди#Юмор#автомобили#автомир#сарказм#школа#Реакция
#история#СССР#машина#факты#ДТП#кино#ограбление#шоу бизнес#дети#Жизнь
#животные#Прикол#забавно#Израиль#аварии#авто аварии#палестина#фильм#новости#собака
Российского хакера в США объявили в розыск, а он сжёг свой паспорт Российского хакера в США объявили в розыск, а он сжёг свой паспорт Парень великолепно станцевал в стиле Майкла Джексона Парень великолепно станцевал в стиле Майкла Джексона Раскрытие очередного мошеннического трюка Раскрытие очередного мошеннического трюка Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна Как выглядит самый загруженный пешеходный переход Как выглядит самый загруженный пешеходный переход Подборка удачных поз для красивых фотографий Подборка удачных поз для красивых фотографий

На что жалуетесь?

Вернуться