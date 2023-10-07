В Севастополе во время тревоги женщину закрыли в торговом центре

1121
1
1
Пока она выбирала товары, сотрудники закрыли магазин и ушли в убежище.
«Вот я в магазине. Нигде никого нет... Закрыли — и не души», — рассказывает женщина. По её словам, сотрудники даже не проверили камеры и быстро закрылись, оставили её одну в западне. Сама же она просто не слышала сирены — в торговом центре о тревоге не объявляли.
Она — легенда.
Источник:
Ссылки по теме:
- Странный случай в магазине обуви
- Покупательница с коляской подралась с сотрудницей магазина
- Крыса на стероидах в Нью-Йорке
- Мужчина измазал своими фекалиями полки и товар магазина DNS
- Мужчина с пакетом на голове попытался ограбить магазин
Новости партнёров
реклама
Сирены слышно- дай бог каждому!
То что охрана прохлопала- не факт, тётка могла спрятаться, а уже потом снимать.
Что мы и видим)
Тётя хочет хайп!
А получит уголовку, написал Бастрыкину в приёмную.
Например, ночью если включают, я не слышу, сплю.