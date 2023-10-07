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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 799 постов • 41 подписчик подписаться
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В Севастополе во время тревоги женщину закрыли в торговом центре

В Севастополе во время тревоги женщину закрыли в торговом центре

Автор:
07 октября 2023 09:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Севастополь   в торговом центре   забыли   магазин   тревога   
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Пока она выбирала товары, сотрудники закрыли магазин и ушли в убежище.


«Вот я в магазине. Нигде никого нет... Закрыли — и не души», — рассказывает женщина. По её словам, сотрудники даже не проверили камеры и быстро закрылись, оставили её одну в западне. Сама же она просто не слышала сирены — в торговом центре о тревоге не объявляли.

Она — легенда.

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Метки: Видео   Севастополь   в торговом центре   забыли   магазин   тревога   
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6  комментариев
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9k
Дмитрий 2 часа назад
Не знаю какая она легенда, но не исключаю, что из категории покупателей, которые "сколько хочу, столько хожу"! Прям все вышли(по чему то!), а она одна не вышла.
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10k
Сергей 2 часа назад
Писдёшь!
Сирены слышно- дай бог каждому!
То что охрана прохлопала- не факт, тётка могла спрятаться, а уже потом снимать.
Что мы и видим)
Тётя хочет хайп!
А получит уголовку, написал Бастрыкину в приёмную.
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