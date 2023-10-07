В Севастополе во время тревоги женщину закрыли в торговом центре



«Вот я в магазине. Нигде никого нет... Закрыли — и не души», — рассказывает женщина. По её словам, сотрудники даже не проверили камеры и быстро закрылись, оставили её одну в западне. Сама же она просто не слышала сирены — в торговом центре о тревоге не объявляли.



Она — легенда.