Устал от папарацци: снежный барс сломал камеру в Сайлюгемском нацпарпке

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После непродолжительного мытья котенок решил повеселиться и избавиться от непонравившейся камеры
Он обхватил ящик двумя лапами, пытаясь вскрыть содержимое. Вероятно, котята обедали, настроение у них игривое.
Резервная видеоловушка зафиксировала первые профессиональные кадры такой поломки.
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