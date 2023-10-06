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Устал от папарацци: снежный барс сломал камеру в Сайлюгемском нацпарпке

Устал от папарацци: снежный барс сломал камеру в Сайлюгемском нацпарпке

Автор:
06 октября 2023 10:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в Сайлюгемском нацпарпке   животные   камера   папарацци   снежный барс   
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После непродолжительного мытья котенок решил повеселиться и избавиться от непонравившейся камеры

Он обхватил ящик двумя лапами, пытаясь вскрыть содержимое. Вероятно, котята обедали, настроение у них игривое.

Резервная видеоловушка зафиксировала первые профессиональные кадры такой поломки.


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Метки: Видео   в Сайлюгемском нацпарпке   животные   камера   папарацци   снежный барс   
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