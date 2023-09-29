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Ведущая не смогла прочитать новость про Шольца из-за неконтролируемого приступа смеха

Ведущая не смогла прочитать новость про Шольца из-за неконтролируемого приступа смеха

Автор:
29 сентября 2023 08:32
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Олаф Шольц   Прикол   Юмор   ведущая   забавно   канцлер германии   смех   
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Немецкая телеведущая три раза пыталась прочитать новость, что канцлер Германии встретился с химиками. Как только она произносила первое предложение, её тут же накрывало волной гогота. Она пыталась взять себя в руки, но так и не смогла.

После эфира у женщины спросили, что же её так развеселило, но она не смогла объяснить. Зато моментально стала звездой соцсетей — местные пишут, что смеялись вместе с ней и она заразила их отличным настроением.

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Метки: Видео   Олаф Шольц   Прикол   Юмор   ведущая   забавно   канцлер германии   смех   
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18  комментариев
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15k
FatZilla Час назад
Кажется, с химиками встретилась и ведущая, а не только Шольц...

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12k
Марсианин 18 минут назад
Ссылка youtu.be
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12k
Марсианин 20 минут назад
Очень характерно потирает нос...
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10k
Игорь Полчаса назад
характерные жесты, я бы на месте работодателя проверил ведущую :)
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256
WaldoPepper Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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19k
Алексей Теуш 40 минут назад
На встрече Шольца с химиками присутствовали 13 медведей!
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Комментарий удален. Причина: флуд
7k
43k
Per aspĕra ad astra 47 минут назад
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285
Александр Шевченко 52 минуты назад
Ссылка youtu.be
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2k
Lena 56 минут назад
Вот лучшее, на мой взгляд. 13 медведей и марихуана)))
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2k
Алексей 59 минут назад
...химия-химия, вся пиписька синяя.
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9k
Trenzel2003 Час назад
Классика жанра.
Ссылка www.youtube.com
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Наша краше..и смех заразительней..))
Ссылка youtu.be
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35k
АнтонПолднев Час назад
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23k
ЦСКА Час назад
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