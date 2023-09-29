Ведущая не смогла прочитать новость про Шольца из-за неконтролируемого приступа смеха

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Немецкая телеведущая три раза пыталась прочитать новость, что канцлер Германии встретился с химиками. Как только она произносила первое предложение, её тут же накрывало волной гогота. Она пыталась взять себя в руки, но так и не смогла.
После эфира у женщины спросили, что же её так развеселило, но она не смогла объяснить. Зато моментально стала звездой соцсетей — местные пишут, что смеялись вместе с ней и она заразила их отличным настроением.
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