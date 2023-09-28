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В Самаре девушка пнула чужую собаку и попала под гнев её хозяев

В Самаре девушка пнула чужую собаку и попала под гнев её хозяев

Автор:
28 сентября 2023 09:21
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Самара   животные   конфликт   люди   пнула   собака   
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Самарские правоохранители разбираются в конфликте, который произошел из-за собаки. В Южном городе девушка пнула чужого питомца и попала под гнев его хозяев. Происшествие засняла уличная камера видеонаблюдения.

По словам жителей микрорайона, все случилось примерно в 21:00 вторника, 26 сентября 2023 года. Хозяева не держали собаку под контролем, и та убежала от них вперед. На пути мелкого питомца встретилась девушка. Та то ли испугалась, то ли не захотела близкого общения с четвероногим и попыталась пнуть животное.


Это заметили владельцы собаки. Пара подскочила к обидчице их питомца и стала выяснять отношения. Мужчина ударил девушку по голове, а затем пару раз на нее замахнулась и его спутница. Закончилось все тем, что девушку повалили на землю.

32-летняя жительница Южного города написала по факту случившегося заявление в полицию. В настоящее время правоохранители проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства происшествия и участников конфликта.

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Метки: Видео   Самара   животные   конфликт   люди   пнула   собака   
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37  комментариев
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2k
Yapon_otez Час назад
Чем мельче шавка, тем злее. Хрен знает, что у неё на уме. Подкрадётся сзади и куснёт.
Любую надо держать на поводке.
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18k
Михаил Гривин 46 секунд назад
Иду по двору, бежит такая же вот мелкая херня и лает на меня, аж заходится. Ну я игнорю, фиг ли на всякую шавку внимание обращать, а эта хрень берет и хватает меня сзади за штаны. Я её с ноги стряхиваю, гляжу - а у меня на новеньких спортивных штанах дырки! Психанул, пнул её с ноги, со всей дури. Жаль, стены рядом не было, в кусты улетела, выжила. Даже особо не пострадала, что обидно.

Так я два месяца с прибацанной тёткой качался, которая владелица собаки: она на меня заяву ментам кинула, те дело о хулиганстве открыли. Я встречную заяву кинул: что она выгуливает собаку без поводка и намордника и повредила мне имущество (штаны). Итого: мне вынесли устное предупреждение, тётке выписали копеечный штраф за отсутствие поводка (на мелких шавок, как оказалось, намордник не положен). За штаны - менты сказали, подавайте гражданский иск в суд. Я посчитал что штаны стоят сильно меньше, чем выигрыш в таком деле, пришлось забить (((

ЗЫ: эти шавки еще и под машину кидаются периодически. Не собака, а хрен знает что. Их надо запретить наравне с питбулями. Кому надо мелкую хрень - пусть кошку заведёт или там попугая.
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7k
Станислав Минуту назад
Петушок решил перед своей курицей вые..нуться? Девушку по головке ударил и повалил на землю. Самец конечно, чо. Своих мохнатых злобных ублюдков не пробовали на поводке выгуливать?
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37k
Антон 10 минут назад
Это судьба! Три Дебила встретились!
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2k
Оксид Бетона 12 минут назад
На тройничок не согласилась просто...
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5k
Евгений Д 15 минут назад
Есть конечно тупые собачки, есть и тупые их хозяева.
Чем тупее хозяин-тем тупее собачка.
И Какая б собака не была- на улице поводок и намордник обязательны.
Но и пинать не надо (но вопрос спорный если она кидается)- надо хозяину в рыло дать чтобы воспитывал питомца
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16k
куджо 20 минут назад
намордник и поводок видимо нужен не только собачке
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11k
Сергей Попов 22 минуты назад
Должны быть просто очень большие штрафы владельцам собак за нарушение правил. И на это всё. Много владельцев собак станут очень дисциплинированными, а большинство, наверное, и вовсе откажутся от питомцев.
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3k
kuchipachi Полчаса назад
лично мне из этого видео не понятно бежала ли собака непосредственно к женщине и лаяла на нее или просто бежала поссать/посрать на газон. а как по мне, то без понимания лаяла собака на прохожего или нет, судить о действиях женщины сложно. но вот хозяева собаки, особенно если они гуляют без поводка с ней, должны быть сдержаннее, даже если их собаку пнули.
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2k
Сергей Викторович Полчаса назад
Меня как-то укусила такая шавка, хотя я просто мимо шел. Она хоть и маленькая, но зубы у нее острые. А еще очень часто они излишне агрессивные. В итоге рана хоть и небольшая была, но шрам остался, а еще долго заживало. Так что девушку очень даже хорошо понимаю и ее действия одобряю. А собачники - как же они достали. В большинстве случаев - наглое хамло, для который их собачка важнее любого человека.
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560
Дмитрий Базурин 50 минут назад
Там сначала видно что шавка бежит на девку, явно не просто так! Почему хозяева не вели на поводке шавку?
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15k
Александр 52 минуты назад
Сейчас мода на собак "выше колена" в крупных городах прошла, кругом всякие "беллочки", "стеллочки", "муссички", размером меньше кошки... А "ведут" себя не хуже ротвейлера, и гадят не меньше... Девчонке бы травмат, или шокер... А "мужик" - гандон, привлекут - и правильно сделают!
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7k
Кружок Час назад
Ссылка www.youtube.com
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27k
Matrosskin Час назад
Какой смелый петушок с сумочкой, а . Счас за то место, где у нормального мужика яйца возьмут - будет в соплях извиняться.
Действия мамзели в отношении собачки - ну фиг знает, у нас во дворе у местной толстой бабы была мелкая псина, хватавшая за брюки " ну что вы, она же ничего не сделает", но вот ведь как - раздавила её маневрирующая машина, небезопасно это - без поводка
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23k
ЦСКА Час назад
Сдержанее надо быть...
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17k
Марина Час назад
Почему шавка не в наморднике и без поводка?
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15k
FatZilla Час назад
>>Новые правила выгула собак в Самарской области в 2023 году

Новые правила запрещают самовыгул собак, выгул собак без намордника и короткого поводка (не более чем на 1 метр от хозяина) в общественных местах, в том числе транспорте, оставлять животных на улице без присмотра. На привязи можно, но не более 30 минут. Потенциально опасные собаки должны носить намордник и в других местах, за исключением огороженных территорий, принадлежащих хозяевам животных.

Отныне пушистым друзьям человека запрещено заходить на детские и спортивные площадки, пляжи и соцобъекты. Хозяин собаки обязан убирать за ней экскременты и мусор.

Тот, кто выгуливает собаку, должен быть трезвым и дееспособным.

Читайте на WWW.SAMARA.KP.RUWWW.SAMARA.KP.RU: https://www.samara.kp.ru/daily/27479/4735884/<<https://www.samara.kp.ru/daily/27479/4735884/<<;

Почему собака была не на поводке?
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455
Алексей FatZilla 14 минут назад
да про поводок ни кто не спорит, где про 1 метр, где про транспорт, где про трезвый праведник с крыльями
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51
ruslan d Час назад
Походу там у всех с головой не все хорошо ...
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3k
Pioner76 Час назад
Маловато будет.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Знакомый почерк - напасть вдвоём на одну женщину, хотя сами и виноваты. Семьями понаехали да ещё и шавок своих из аулов понавезли. Депортировать в 24 часа.
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