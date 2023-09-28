В Самаре девушка пнула чужую собаку и попала под гнев её хозяев

По словам жителей микрорайона, все случилось примерно в 21:00 вторника, 26 сентября 2023 года. Хозяева не держали собаку под контролем, и та убежала от них вперед. На пути мелкого питомца встретилась девушка. Та то ли испугалась, то ли не захотела близкого общения с четвероногим и попыталась пнуть животное.

Это заметили владельцы собаки. Пара подскочила к обидчице их питомца и стала выяснять отношения. Мужчина ударил девушку по голове, а затем пару раз на нее замахнулась и его спутница. Закончилось все тем, что девушку повалили на землю.

32-летняя жительница Южного города написала по факту случившегося заявление в полицию. В настоящее время правоохранители проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства происшествия и участников конфликта.