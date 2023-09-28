В Самаре девушка пнула чужую собаку и попала под гнев её хозяев

Самарские правоохранители разбираются в конфликте, который произошел из-за собаки. В Южном городе девушка пнула чужого питомца и попала под гнев его хозяев. Происшествие засняла уличная камера видеонаблюдения.
По словам жителей микрорайона, все случилось примерно в 21:00 вторника, 26 сентября 2023 года. Хозяева не держали собаку под контролем, и та убежала от них вперед. На пути мелкого питомца встретилась девушка. Та то ли испугалась, то ли не захотела близкого общения с четвероногим и попыталась пнуть животное.
Это заметили владельцы собаки. Пара подскочила к обидчице их питомца и стала выяснять отношения. Мужчина ударил девушку по голове, а затем пару раз на нее замахнулась и его спутница. Закончилось все тем, что девушку повалили на землю.
32-летняя жительница Южного города написала по факту случившегося заявление в полицию. В настоящее время правоохранители проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства происшествия и участников конфликта.
Источник:
- Парализованная собака вновь учится ходить
- Собачья пенсия: покормили, почесали и покатали
- Парень успел поймать выпавшую из окна собаку
- Щенок и подлый кошачий "кусь"
- Мужчина дразнил пса и был наказан
Любую надо держать на поводке.
Так я два месяца с прибацанной тёткой качался, которая владелица собаки: она на меня заяву ментам кинула, те дело о хулиганстве открыли. Я встречную заяву кинул: что она выгуливает собаку без поводка и намордника и повредила мне имущество (штаны). Итого: мне вынесли устное предупреждение, тётке выписали копеечный штраф за отсутствие поводка (на мелких шавок, как оказалось, намордник не положен). За штаны - менты сказали, подавайте гражданский иск в суд. Я посчитал что штаны стоят сильно меньше, чем выигрыш в таком деле, пришлось забить (((
ЗЫ: эти шавки еще и под машину кидаются периодически. Не собака, а хрен знает что. Их надо запретить наравне с питбулями. Кому надо мелкую хрень - пусть кошку заведёт или там попугая.
Чем тупее хозяин-тем тупее собачка.
И Какая б собака не была- на улице поводок и намордник обязательны.
Но и пинать не надо (но вопрос спорный если она кидается)- надо хозяину в рыло дать чтобы воспитывал питомца
Действия мамзели в отношении собачки - ну фиг знает, у нас во дворе у местной толстой бабы была мелкая псина, хватавшая за брюки " ну что вы, она же ничего не сделает", но вот ведь как - раздавила её маневрирующая машина, небезопасно это - без поводка
Новые правила запрещают самовыгул собак, выгул собак без намордника и короткого поводка (не более чем на 1 метр от хозяина) в общественных местах, в том числе транспорте, оставлять животных на улице без присмотра. На привязи можно, но не более 30 минут. Потенциально опасные собаки должны носить намордник и в других местах, за исключением огороженных территорий, принадлежащих хозяевам животных.
Отныне пушистым друзьям человека запрещено заходить на детские и спортивные площадки, пляжи и соцобъекты. Хозяин собаки обязан убирать за ней экскременты и мусор.
Тот, кто выгуливает собаку, должен быть трезвым и дееспособным.
Читайте на WWW.SAMARA.KP.RUWWW.SAMARA.KP.RU: https://www.samara.kp.ru/daily/27479/4735884/<<https://www.samara.kp.ru/daily/27479/4735884/<<;
Почему собака была не на поводке?
Страница 8 - есть и про алкогольное опьянение.
Тут это есть. Ссылку я привел.