Tesla показала, как человекоподобный робот сортирует предметы и занимается йогой

Как объясняет компания, обработка данных в процессе обучения может целиком проводиться силами бортовой вычислительной системы робота. Он также научился самостоятельно калибровать свои манипуляторы, используя встроенные в них датчики положения и информацию с камер.

Прототип робота на видео продемонстрировал способность сортировать предметы по признаку цвета, причём в динамической обстановке, когда эти предметы меняют положение произвольным образом. Освоена и обратная задача — располагать предметы в произвольном порядке.

Ну, а в качестве бонусной сцены видео демонстрирует способность робота имитировать упражнения йоги, сохраняя равновесие даже при опоре на одну ногу.



