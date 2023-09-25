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Tesla показала, как человекоподобный робот сортирует предметы и занимается йогой

Tesla показала, как человекоподобный робот сортирует предметы и занимается йогой

Автор:
25 сентября 2023 11:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Tesla   Видео   йога   робот   сортирует предметы   человекоподобный робот   
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Видеоролик демонстрирует прогресс в обучении человекоподобных роботов Optimus различным движениям и комплексным операциям, подразумевающим использование нейронных сетей для обучения.

Как объясняет компания, обработка данных в процессе обучения может целиком проводиться силами бортовой вычислительной системы робота. Он также научился самостоятельно калибровать свои манипуляторы, используя встроенные в них датчики положения и информацию с камер.


Прототип робота на видео продемонстрировал способность сортировать предметы по признаку цвета, причём в динамической обстановке, когда эти предметы меняют положение произвольным образом. Освоена и обратная задача — располагать предметы в произвольном порядке.


Ну, а в качестве бонусной сцены видео демонстрирует способность робота имитировать упражнения йоги, сохраняя равновесие даже при опоре на одну ногу.


Источник:

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Метки: Tesla   Видео   йога   робот   сортирует предметы   человекоподобный робот   
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5  комментариев
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3k
poбт Час назад
я конечно все понимаю
но б*лядь
сортировать кубики по цветам в середине 2023г и говорить об ИИ...
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773
Flint 10 минут назад
Робот который занимается йогой, вот это прогресс - осталось создать робота бухающего весь день на диване и на этом человечество может уходить в закат)
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Полчаса назад
Всё уже давно изобретено )
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1k
Звёздный князь 50 минут назад
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