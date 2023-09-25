Tesla показала, как человекоподобный робот сортирует предметы и занимается йогой

Видеоролик демонстрирует прогресс в обучении человекоподобных роботов Optimus различным движениям и комплексным операциям, подразумевающим использование нейронных сетей для обучения.
Как объясняет компания, обработка данных в процессе обучения может целиком проводиться силами бортовой вычислительной системы робота. Он также научился самостоятельно калибровать свои манипуляторы, используя встроенные в них датчики положения и информацию с камер.
Прототип робота на видео продемонстрировал способность сортировать предметы по признаку цвета, причём в динамической обстановке, когда эти предметы меняют положение произвольным образом. Освоена и обратная задача — располагать предметы в произвольном порядке.
Ну, а в качестве бонусной сцены видео демонстрирует способность робота имитировать упражнения йоги, сохраняя равновесие даже при опоре на одну ногу.
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