Дерзкое ограбление на дороге в Перу

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На одной из трасс в Перу несколько грабителей атаковали фургон, в котором находилось около 350 ноутбуков. Преступники с оружием избили водителя и угнали фургон.
Преступники также похитили одного из отставных полицейских в штатском, который был нанят компанией для охраны фургона. Позже его обнаружили со следами побоев в нескольких кварталах от места инцидента.
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