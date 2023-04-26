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Дерзкое ограбление на дороге в Перу

Дерзкое ограбление на дороге в Перу

Автор:
26 апреля 2023 14:08
Сообщество : Криминал
Метки: Фургон   в мире   видео   грабитель   криминал   ограбление   перу   
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На одной из трасс в Перу несколько грабителей атаковали фургон, в котором находилось около 350 ноутбуков. Преступники с оружием избили водителя и угнали фургон.

Преступники также похитили одного из отставных полицейских в штатском, который был нанят компанией для охраны фургона. Позже его обнаружили со следами побоев в нескольких кварталах от места инцидента.

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Метки: Фургон   в мире   видео   грабитель   криминал   ограбление   перу   
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1  комментарий
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955
Arti 4 минуты назад
Весело, до чего доводит правительство, главное все живы
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Себастьян Перейра

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