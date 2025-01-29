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Кто не спрятался, тигр не виноват

Кто не спрятался, тигр не виноват

Автор:
29 января 2025 12:22
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Россия   животные   находка   тигр   хищник   
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Вечерняя прогулка тигра по Врангелю - отдалённому микрорайону Находки. Хищник вальяжно прошелся вдоль построек и продолжил свой путь.

Медведей на улицах в России начинают заменять тигры.

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Метки: Видео   Россия   животные   находка   тигр   хищник   
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6  комментариев
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63k
alertol 2 часа назад
Он засадное животное (как все кошки) если вы его видите, он скорее всего (если не защищает детей или не сильно голоден) не нападёт. Но гулять в этом районе стоило бы осторожнее, особенно когда он голоден, но вы его не видите...
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4k
Александр 6 минут назад
Ну это не совсем отдаленный район Находки-это база отдыха в бухте Спокойная, которая находится на приличном удаление и от Врангеля и тем более от Находки.
Однако тигров в этом году очень много и часто видят.
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11k
кот всегда ... 36 минут назад
за собачкой пришел
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13k
Отвратительный Мужик Час назад
Скоро на улице на Дальнем Востоке без ружья хрен покажешься. На сберегли природу на свою голову. А за убийство такой кисы дают больше чем за убийство человека.
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25k
Слепой Пью 2 часа назад
Жмоты: Кисе ни молочка в мисочке не оставили, ни собачки на привязи...
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Forestdude
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