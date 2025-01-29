Кто не спрятался, тигр не виноват

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Вечерняя прогулка тигра по Врангелю - отдалённому микрорайону Находки. Хищник вальяжно прошелся вдоль построек и продолжил свой путь.
Медведей на улицах в России начинают заменять тигры.
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Однако тигров в этом году очень много и часто видят.