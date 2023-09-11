Ужасающая давка в школе в Казахстане попала на видео

В сети появились тревожные кадры из Казахстана. В одной из школ города Кокшетау произошла давка. К счастью, никто из детей не пострадал.
После уроков одновременно 700 учащихся устремились в гардеробную. В столпотворении едва не пострадали ученики младших классов. Некоторые под натиском упали и не могли подняться.
Кстати в школе, где произошел резонансный инцидент, обучается 2866 учащихся, однако проектная мощность школы всего 1440 мест.
После произошедшего управление образования Акмолинской области провело служебное расследование, в результате которого было принято решение наказать руководство учебного заведения.
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"Установлено, что данный факт произошел по завершении учебных занятий, когда в школьный коридор одновременно вышли с учебных кабинетов все классы. В настоящее время администрацией школы отрегулировано расписание, график выхода учащихся на перемены и выхода с занятий. Руководство школы, своевременно не принявшее необходимые меры, привлечено к дисциплинарной ответственности", – рассказали в управлении.
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вот чисто интересно казахи вы сами то хоть что-то построили?
Бы ли бы хохлы - обязательно записали бы это в рекорд.