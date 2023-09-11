Ужасающая давка в школе в Казахстане попала на видео

После уроков одновременно 700 учащихся устремились в гардеробную. В столпотворении едва не пострадали ученики младших классов. Некоторые под натиском упали и не могли подняться.

Кстати в школе, где произошел резонансный инцидент, обучается 2866 учащихся, однако проектная мощность школы всего 1440 мест.

После произошедшего управление образования Акмолинской области провело служебное расследование, в результате которого было принято решение наказать руководство учебного заведения.