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Ужасающая давка в школе в Казахстане попала на видео

Ужасающая давка в школе в Казахстане попала на видео

Автор:
11 сентября 2023 09:48
Метки: Видео   Казахстан   в мире   давка   кокшетау   школа   
1898
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В сети появились тревожные кадры из Казахстана. В одной из школ города Кокшетау произошла давка. К счастью, никто из детей не пострадал.

После уроков одновременно 700 учащихся устремились в гардеробную. В столпотворении едва не пострадали ученики младших классов. Некоторые под натиском упали и не могли подняться.

Кстати в школе, где произошел резонансный инцидент, обучается 2866 учащихся, однако проектная мощность школы всего 1440 мест.

После произошедшего управление образования Акмолинской области провело служебное расследование, в результате которого было принято решение наказать руководство учебного заведения.

"Установлено, что данный факт произошел по завершении учебных занятий, когда в школьный коридор одновременно вышли с учебных кабинетов все классы. В настоящее время администрацией школы отрегулировано расписание,  график выхода учащихся на перемены и выхода с занятий. Руководство школы, своевременно не принявшее необходимые меры, привлечено к дисциплинарной ответственности", – рассказали в управлении.

Источник:

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Метки: Видео   Казахстан   в мире   давка   кокшетау   школа   
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13  комментариев
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Оккупанты виноваты! Уходя мало школ настроили! А свободолюбивые казахи размножились, и такой херней не заморачиваются!
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44k
Игорь 19 минут назад
Что мешало сделать в один день в одних классах 4 урока, в других 5, в третьих 6? Уже не такая давка в гардеробе будет. А если ещё часть классов на вторую смену перевести, то ещё сильнее можно толпу сократить.
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2k
SmartCat101 23 минуты назад
школа то со времен СССР стоит?
вот чисто интересно казахи вы сами то хоть что-то построили?
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121
Liberman Полчаса назад
Не смешно конечно, но напоминает школьную игру "слон".на максималках.
Бы ли бы хохлы - обязательно записали бы это в рекорд.
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1k
an-bask 37 минут назад
Какой-то флэшмоб походу, типа нам нужна ещё школа

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11k
Владимир 2 часа назад
Странно конечно, Москву основали и построили, а школу построить не могут.....
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