В Дагестане спасли кошку, которая залезла на столб линии электропередач

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Кошка забралась на самый верх опоры линий электропередач, а спустить обратно не смогла. На помощь ей пришли работники Левашинских районных электростанций.
Чтобы снять пушистую узницу высоты пришлось одному работнику забраться к ней, а остальным ловить ее внизу.
Кошка сопротивлялась, орала, но как только очутилась на земле предпочла быстро удалиться.
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А электрикам зачет, спасти котейку!