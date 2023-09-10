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Сообщество Без кота и жизнь не та 1719 постов • 479 подписчиков подписаться
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В Дагестане спасли кошку, которая залезла на столб линии электропередач

В Дагестане спасли кошку, которая залезла на столб линии электропередач

Автор:
10 сентября 2023 12:10
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Дагестан   Спасение   животные   кошка   линия электропередач   
865
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Кошка забралась на самый верх опоры линий электропередач, а спустить обратно не смогла. На помощь ей пришли работники Левашинских районных электростанций.


Чтобы снять пушистую узницу высоты пришлось одному работнику забраться к ней, а остальным ловить ее внизу.


Кошка сопротивлялась, орала, но как только очутилась на земле предпочла быстро удалиться.

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Метки: Видео   Дагестан   Спасение   животные   кошка   линия электропередач   
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7  комментариев
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26k
Сталкер 2 часа назад
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2k
sokrat72 7 минут назад
Вот вопрос всем спасателям кошек? :)) Вы реально думаете что она не слезет когда захочет? Много вы трупов кошек видели на деревьях и столбах? ;)
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13k
..: Атеист :.. 49 минут назад
У нас во дворе кошка есть, так она по тополям лазает.. птиц ловит))
А электрикам зачет, спасти котейку!
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1k
Тимур Час назад
Фух, бегло прочитал "спалили"....
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847
Сергей 2 часа назад
Вот вроде и хорошая новость! Но я всегда думал, а зачем? Посмотрите на деревья, я на них что то не видел скелеты кошек, сама слезет. Из личного - гуляли с собакой, отвлекся и не заметил как собака шуганула кошку, та с перепугу на дерево. Стыдно стало за поведение собаки и не внимательность, завел домой собаку, взял из аптечки валерьянку и полил ствол дерева, через пару минут кошка уже хоровод вокруг дерева водила.
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