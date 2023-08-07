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Сообщество Без кота и жизнь не та 1691 пост • 478 подписчиков подписаться
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Кошку спасли после двух дней поисков в вентиляции

Кошку спасли после двух дней поисков в вентиляции

Автор:
07 августа 2023 08:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Спасение   вентиляция   добро   животные   кошка   поступок   
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Москвичка обратилась в Спасрезерв после того, как ее любимица провалилась в вентиляцию, но прибывшие спасатели и волонтеры не смогли отыскать ее следов после обследования всех вентшахт и чердака.

Через два дня женщине удалось снова заметить кошку в шахте. На этот раз поиски оказались успешными — специалисты просверлили отверстие в верхнем коробе, демонтировали плиты вентиляционной шахты, обнаружили кошку в дальнем углу и достали петлей для ловли животных.


В Спасрезерве в шутку отметили, что «кошечку зовут Лилит, в честь демона. Как назвали, так и получили». Хозяйка только недавно спасла бездомную кошку, которую сбила машина, а в вентиляцию она попала всего на второй день после выписки из ветклиники.

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Метки: Видео   Спасение   вентиляция   добро   животные   кошка   поступок   
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1  комментарий
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Леший Полчаса назад
у меня всю жизнь кошки, и ни одна не попала в вентиляцию. просто решётки на отверстиях вентиляции.
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