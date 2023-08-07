Кошку спасли после двух дней поисков в вентиляции

Через два дня женщине удалось снова заметить кошку в шахте. На этот раз поиски оказались успешными — специалисты просверлили отверстие в верхнем коробе, демонтировали плиты вентиляционной шахты, обнаружили кошку в дальнем углу и достали петлей для ловли животных.

В Спасрезерве в шутку отметили, что «кошечку зовут Лилит, в честь демона. Как назвали, так и получили». Хозяйка только недавно спасла бездомную кошку, которую сбила машина, а в вентиляцию она попала всего на второй день после выписки из ветклиники.