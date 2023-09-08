Мечты сбываются: Филипп Киркоров добавил мальчику 20 тысяч рублей на покупку хоккейной формы

«Это надо Боженьку благодарить. Он вышел, а тут и я вышел. Звезды сошлись. А может быть это будущая звезда НХЛ. Кто знает? Он потом будет вспоминать, когда вырастет, станет олимпийским чемпионом, мировым лидером, звездой, как Овечкин, что когда-то в его жизни был такой маленький эпизод. Может, меня уже на свете не будет, а он будет это вспоминать», — прокомментировал свой поступок Киркоров.