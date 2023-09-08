Мечты сбываются: Филипп Киркоров добавил мальчику 20 тысяч рублей на покупку хоккейной формы

Филипп Киркоров покидал вечеринку в честь дня рождения "Русского радио". Рядом с торговым центром Vegas артист обратил внимание на ребят, подрабатывающих мойкой машин. Один из них признался, что копит деньги на хоккейную форму.
Мальчик уже успел накопить 40 тысяч рублей, но для покупки амуниции ему не хватало 20 К. Филипп Киркоров порылся в своей сумке и достал необходимую сумму, добавив еще пять тысяч рублей на "Макдональдс".
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«Это надо Боженьку благодарить. Он вышел, а тут и я вышел. Звезды сошлись. А может быть это будущая звезда НХЛ. Кто знает? Он потом будет вспоминать, когда вырастет, станет олимпийским чемпионом, мировым лидером, звездой, как Овечкин, что когда-то в его жизни был такой маленький эпизод. Может, меня уже на свете не будет, а он будет это вспоминать», — прокомментировал свой поступок Киркоров.
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Когда дэушкам нечем заинтересовать мужчин, они выставляют сиськи-жопки, когда "знаменитостям" нечем заинтересовать зрителей, они выставляют свои "благородные поступки".
У Киркорова слишком много косяков в последнее время, вот он и пытается подобными вещами сохранить о себе хоть какое-то положительное мнение.
Это всего лишь попытка подправить свою пошатнувшуюся репутацию - ничего личного, как говорится.
Напрашивается мысль, что это не случайно первое, что пришло тебе в голову.
Дал и дал. И молчи об этом тихонечко. А, никто не узнает какой он хороший и щедрый?
НАХЕР об этом на весь мир трезвонить? Тем более, что для него эта сумма сущий пустяк.
Так нет же, нужно журналистов собрать, на камеру всё сделать.
Вон другие миллионами помогают и никакой шумихи не требуют.
Козлина!!!!
Хрен с ним, подарил бы он пацанёнку ВСЮ форму да накинул денег на тренировки, тогда можно было бы о чём-то говорить.
Ему эти 20 000 на один раз попонтоваться и купить мороженое в каком-нибудь "элитном" ресторане.
Ненавижу понты, тем более дешёвые.