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Мечты сбываются: Филипп Киркоров добавил мальчику 20 тысяч рублей на покупку хоккейной формы

Мечты сбываются: Филипп Киркоров добавил мальчику 20 тысяч рублей на покупку хоккейной формы

Автор:
08 сентября 2023 14:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   благотворительность   деньги   дети   русское радио   филипп киркоров   хоккейная форма   шоу бизнес   
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Филипп Киркоров покидал вечеринку в честь дня рождения "Русского радио". Рядом с торговым центром Vegas артист обратил внимание на ребят, подрабатывающих мойкой машин. Один из них признался, что копит деньги на хоккейную форму.

Мальчик уже успел накопить 40 тысяч рублей, но для покупки амуниции ему не хватало 20 К. Филипп Киркоров порылся в своей сумке и достал необходимую сумму, добавив еще пять тысяч рублей на "Макдональдс".


«Это надо Боженьку благодарить. Он вышел, а тут и я вышел. Звезды сошлись. А может быть это будущая звезда НХЛ. Кто знает? Он потом будет вспоминать, когда вырастет, станет олимпийским чемпионом, мировым лидером, звездой, как Овечкин, что когда-то в его жизни был такой маленький эпизод. Может, меня уже на свете не будет, а он будет это вспоминать», —  прокомментировал свой поступок Киркоров.


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Метки: Видео   благотворительность   деньги   дети   русское радио   филипп киркоров   хоккейная форма   шоу бизнес   
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22  комментария
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1k
naf-naf 2 часа назад
Для него это ни чего не стоит, от слова совсем, а для пацана это может новый этап жизни. Так что респект Филе!
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1k
Николай 2 минуты назад
У меня сын накопил 40р за пару лет на мелкий квадрик, попросил меня добавить 15-20. Но в итоге мы напару получили люлей от мамы за идею и теперь он купит тупорылые VR очки(((
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53k
smakido 19 минут назад
Поступок Филлипа все равно годный!
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55
Kasper007 Полчаса назад
Что то я не уверен что мелкий в хоккей играет… да ещё лицо прячет …
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10k
Vacony 45 минут назад
Вот вроде и поступок хороший.. а все равно как то противно ..
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−11
djjd 49 минут назад
От еврейского педика позорно даже копейку принять, хотя, учитывая, что они ещё и гомосексуальные педофилы, я б проверил, не за услуги ли он оплатил
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1k
Vergüenza Ajena 56 минут назад
Вот же педрилло!!!
Дал и дал. И молчи об этом тихонечко. А, никто не узнает какой он хороший и щедрый?

НАХЕР об этом на весь мир трезвонить? Тем более, что для него эта сумма сущий пустяк.
Так нет же, нужно журналистов собрать, на камеру всё сделать.

Вон другие миллионами помогают и никакой шумихи не требуют.
Козлина!!!!
Хрен с ним, подарил бы он пацанёнку ВСЮ форму да накинул денег на тренировки, тогда можно было бы о чём-то говорить.
Ему эти 20 000 на один раз попонтоваться и купить мороженое в каком-нибудь "элитном" ресторане.
Ненавижу понты, тем более дешёвые.
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695
Aurelian 57 минут назад
Ну молодец Филя, видно, что не постанова. Обнял- подбросил.
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21k
сеньор Леонсио Час назад
Весь в дырках, какбэ намекает.
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35k
АнтонПолднев Час назад
У кого-то сегодня будет уэчеринка...
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4k
Alex Час назад
Конечно это для него копейки, но все равно поступок хороший.
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32k
MatveiVainrub Час назад
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543
ruslan d 2 часа назад
Ну молодец , коли правда
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29k
Ваня 2 часа назад
облагодетельствовал батюшка...
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60k
pynh 2 часа назад
Расскажите Филе что макдака больше нет. А то не знает мужик.
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