FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 713 постов • 37 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Женщина с ребёнком чудом пережили падение кирпичей в Китае

Женщина с ребёнком чудом пережили падение кирпичей в Китае

Автор:
08 сентября 2023 11:39
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Китай   ЧП   кирпичи   падение кирпичей   повезло   чудо   
933
1
1

Момент спасения матери с малолетним ребёнком от падающих кирпичей, был снят в начале сентября камерой наружного наблюдения в городе Янчжоу (провинция Цзянсу, КНР).

По словам женщины по имени Ге, инцидент произошёл около полудня, когда она собиралась открыть дверь своей машины. Внезапно она услышала громкий шум сверху и бросилась спасать сына.

Позже выяснилось, что кирпичи выпали с наружной стены 18-го этажа.

Сотрудники управления имуществом заявили, что инцидент произошел из-за старения и выветривания внешней стены здания. Они обсудят вопросы компенсации с пострадавшими.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Китай   ЧП   кирпичи   падение кирпичей   повезло   чудо   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

795951



Другие посты автора
Популярное в сообществах
40 любопытных исторических снимков из разных эпох
40 любопытных исторических снимков из разных эпох
30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок
30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так каждый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#Ynews#новости#конфликт#кино#СССР#улыбнуло#фильм
#в мире#люди#история#Китай#США#книга#сарказм#факты#Москва#Великобритания
#Юмор#Прикол#позитив#подборка#Разное#дети#смешно#чтение#интересное#девушки
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Поджигателю не удалось осуществить свой план Поджигателю не удалось осуществить свой план Мужчина спас ребёнка, который чуть не упал с балкона многоэтажки Мужчина спас ребёнка, который чуть не упал с балкона многоэтажки Сказочное везение китайского рабочего Сказочное везение китайского рабочего Скатившийся с горы массивный камень чуть не раздавил старушку Скатившийся с горы массивный камень чуть не раздавил старушку Повезло: рабочий чудом не провалился в пролом Повезло: рабочий чудом не провалился в пролом

На что жалуетесь?

Вернуться