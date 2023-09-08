Женщина с ребёнком чудом пережили падение кирпичей в Китае

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Момент спасения матери с малолетним ребёнком от падающих кирпичей, был снят в начале сентября камерой наружного наблюдения в городе Янчжоу (провинция Цзянсу, КНР).
По словам женщины по имени Ге, инцидент произошёл около полудня, когда она собиралась открыть дверь своей машины. Внезапно она услышала громкий шум сверху и бросилась спасать сына.
Позже выяснилось, что кирпичи выпали с наружной стены 18-го этажа.
Сотрудники управления имуществом заявили, что инцидент произошел из-за старения и выветривания внешней стены здания. Они обсудят вопросы компенсации с пострадавшими.
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