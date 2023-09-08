Женщина с ребёнком чудом пережили падение кирпичей в Китае

По словам женщины по имени Ге, инцидент произошёл около полудня, когда она собиралась открыть дверь своей машины. Внезапно она услышала громкий шум сверху и бросилась спасать сына.



Позже выяснилось, что кирпичи выпали с наружной стены 18-го этажа.



Сотрудники управления имуществом заявили, что инцидент произошел из-за старения и выветривания внешней стены здания. Они обсудят вопросы компенсации с пострадавшими.