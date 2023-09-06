Безработный из Удмуртии ходил в магазин с деньгами, напечатанными на принтере

Бумага, принтер, канцелярские принадлежности и 12 поддельных денежных знаков изъяты при задержании у 45-летнего безработного.
О поддельной купюре достоинством 1000 рублей в полицию Ижевска сообщили сотрудники одного из продуктовых магазинов, расположенных в Ленинском районе города. Банкнота с признаками подделки была обнаружена там при инкассации. Купюра была изъята и отправлена на экспертизу. Специалистам не составило труда распознать в ней подделку.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД установили личность фальшивомонетчика. Им оказался безработный 45-летний местный житель.
Мужчина рассказал, что в конце августа приобрел цветной принтер и решил заняться изготовлением поддельных купюры номиналом 500, 1000 и 5000 рублей. Он копировал подлинную банкноту, а потом клеил на копию металлизированную ленту. Всего он сделал 15 купюр. Тремя он успел расплатиться в магазинах, а еще 12 нашли у него дома при обыске.
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А сейчас работать придумали
На принтер больше потратил, теперь будет в лучшем случае с условным сроком.
В самый раз для безработного ))