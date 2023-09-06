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Безработный из Удмуртии ходил в магазин с деньгами, напечатанными на принтере

Безработный из Удмуртии ходил в магазин с деньгами, напечатанными на принтере

Автор:
06 сентября 2023 09:19
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   деньги   купюра   обман   фальшивка   фальшивомонетчик   цветной принтер   
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Бумага, принтер, канцелярские принадлежности и 12 поддельных денежных знаков изъяты при задержании у 45-летнего безработного.

О поддельной купюре достоинством 1000 рублей в полицию Ижевска сообщили сотрудники одного из продуктовых магазинов, расположенных в Ленинском районе города. Банкнота с признаками подделки была обнаружена там при инкассации. Купюра была изъята и отправлена на экспертизу. Специалистам не составило труда распознать в ней подделку.


В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД установили личность фальшивомонетчика. Им оказался безработный 45-летний местный житель.


Мужчина рассказал, что в конце августа приобрел цветной принтер и решил заняться изготовлением поддельных купюры номиналом 500, 1000 и 5000 рублей. Он копировал подлинную банкноту, а потом клеил на копию металлизированную ленту. Всего он сделал 15 купюр. Тремя он успел расплатиться в магазинах, а еще 12 нашли у него дома при обыске.

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Метки: Видео   деньги   купюра   обман   фальшивка   фальшивомонетчик   цветной принтер   
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19  комментариев
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13k
Андрей А Час назад
Вот в детстве было классно-закончились деньги, нарвал с ближайшего куста и опять богатый!
А сейчас работать придумали
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15k
Женя 11 минут назад
Ссылка youtu.be
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217
Patiot Полчаса назад
Ну молодец, чё. Чуваку судимость. Ментам палка. Все довольны, все при деле.
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
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3k
Василий Афиногенов 36 минут назад
Ссылка vk.com
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62k
Андрей 43 минуты назад
У купюр главный момент - бумага. На ощупь любой продавец, да и обычный человек подобную подделку определит моментально. В общем понятно почему этот крендель безработный, потому как такого тупого даже грузчиком брать не стоит.
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11k
ScorpionDS 47 минут назад
Кажется его даже сажать в тюрьму стыдно, во-первых небольшая сумма, во-вторых это даже подделкой назвать трудно, скорее воспользовался невнимательностью продавца, причем продавца я бы тоже проверил на соучастие, там совсем другая бумага, даже без бумаги визуально совсем по другому выглядит.

На принтер больше потратил, теперь будет в лучшем случае с условным сроком.
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217
Patiot Snork Snorkoff Полчаса назад
Условка везде есть. А тут явно 159-ая. Это вроде даже ВС разъяснял, что если купюра на принтере, то 186-ая не вменяется.
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542
ruslan d Час назад
Капец, он же их наверняка поштучно давал , как их можно не заметить ?
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5k
Димка Смола/67 Час назад
Наверно думал что посадят в игрушучную тюрьму
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4k
Alex Час назад
А че, так можно было?
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21k
сеньор Леонсио Час назад
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