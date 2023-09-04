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Блогер показал, как приготовить "доширак" по-приморски

Блогер показал, как приготовить "доширак" по-приморски

Автор:
04 сентября 2023 08:00
Сообщество : Еда
Метки: Видео   вкусно   доширак   еда на природе   лапша   морепродукты   
1794
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Тот случай, когда вполне можно было обойтись без лапши.

В продаже лапша быстрого приготовления бывает и со вкусом морепродуктов. Однако химические добавки, имитирующие присутствие креветок или краба, не идут ни в какое сравнение с настоящими дарами моря.


Блогер приготовил "доширак", сидя на берегу приморской бухты. Свежайшие морепродукты, лапша - и еда готова!


Что-то на "высокоранговом".

Источник:

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Метки: Видео   вкусно   доширак   еда на природе   лапша   морепродукты   
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19  комментариев
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5k
Димка Смола/67 2 часа назад
Так же вкусно что хочешь будет ))) Хотя честно скажу меня на дошик с похмелья тянет, так и хочется какую нибудь гадость скушать )))
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4k
Я дам вам парабеллум 4 минуты назад
Ну вот,испортил хорошую закусь(морепродукты) под белое вино или пиво!)))
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! Полчаса назад
С 1:38
- Эх, щас бы Галину Бланку в кипятке забодяжить, а?
- Лучше Доширака – в нем химикалии нажористей.
Две сорванные башни (Гоблин)

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2k
Жирный бот 39 минут назад
Морепродукты там стоят так же как у нас, если в магазине) Но , если много времени, то все это можно выловить. Ну кроме краба, а гребешки, устрицы, ежи, осьминоги, их можно наловить на мелководье) ну и подальше от населенных пунктов.
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1k
Mikhail 40 минут назад
лапшу можно и покачественнее делать =)
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Комментарий удален. Причина: флуд
−4
60k
Александр 46 минут назад
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193
Виктория 58 минут назад
Я люблю дошик! Я его делаю с сосисками)
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62k
doker Час назад
Гм...
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10k
Сатанеев Час назад
Есть сырые яйца это на любителя
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