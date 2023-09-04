Блогер показал, как приготовить "доширак" по-приморски

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Тот случай, когда вполне можно было обойтись без лапши.
В продаже лапша быстрого приготовления бывает и со вкусом морепродуктов. Однако химические добавки, имитирующие присутствие креветок или краба, не идут ни в какое сравнение с настоящими дарами моря.
Блогер приготовил "доширак", сидя на берегу приморской бухты. Свежайшие морепродукты, лапша - и еда готова!
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Что-то на "высокоранговом".
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