В Барнауле артистка цирка сорвалась с трапеции и упала на арену

Молодая воздушная гимнастка сорвалась с высоты и упала на арену барнаульского цирка-шапито "Крокус" на глазах десятков зрителей. Инцидент произошёл сегодня днём. Сообщается, что во время исполнения номера с лентами у 23-летней артистки запуталась нога, из-за чего она сорвалась с 5-метровой высоты и сильно ударилась об арену, потеряв сознание.

"Это был простой трюк, он делается без страховки. Мария запуталась ножкой и сорвалась", - рассказал администратор цирка.