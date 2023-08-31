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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 672 поста • 38 подписчиков подписаться
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В Барнауле артистка цирка сорвалась с трапеции и упала на арену

В Барнауле артистка цирка сорвалась с трапеции и упала на арену

Автор:
31 августа 2023 17:42
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   барнаул   воздушная гимнастка   падение   травмы   цирк   
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К счастью, девушка не сильно пострадала. Судя по видео, последствия могли быть гораздо серьёзней.

Молодая воздушная гимнастка сорвалась с высоты и упала на арену барнаульского цирка-шапито "Крокус" на глазах десятков зрителей. Инцидент произошёл сегодня днём. Сообщается, что во время исполнения номера с лентами у 23-летней артистки запуталась нога, из-за чего она сорвалась с 5-метровой высоты и сильно ударилась об арену, потеряв сознание.


"Это был простой трюк, он делается без страховки. Мария запуталась ножкой и сорвалась", - рассказал администратор цирка.

После падения акробатку экстренно госпитализировали. По словам представителей цирка, девушка сломала руку и получила сотрясение мозга.


Её забрали, она в сознании. Предварительно – перелом руки и сотрясение мозга. Ноги все шевелятся, всё двигается.


Тем временем прокуратура Барнаула намерена провести проверку выполнения требований безопасности и охраны труда в цирке.


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Метки: Видео   барнаул   воздушная гимнастка   падение   травмы   цирк   
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8  комментариев
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27k
Matrosskin Час назад
И вот куда опять то поднимать побежал ? А если ( и это вполне при таком падении) травма шейного отдела позвоночника ? Пздц, у них там безопасность конечно...
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6k
livaneth 3 минуты назад
Упала шеей
Похоже всё.
Крындец.
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6k
мемфрид 14 минут назад
Поднимать и двигать нельзя же. Вот дэбыл
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5k
workmen77 Час назад
На хрена в 21-м веке выступать без страховки на потеху публике. Всё равно никто не оценит этого героизма, а сломав себе хребет обречешь дальнейшую жизнь на жалкое существование.
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10k
Бритва Час назад
не люблю цирки. позакрывал бы их все нафиг
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