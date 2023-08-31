В Барнауле артистка цирка сорвалась с трапеции и упала на арену

К счастью, девушка не сильно пострадала. Судя по видео, последствия могли быть гораздо серьёзней.
Молодая воздушная гимнастка сорвалась с высоты и упала на арену барнаульского цирка-шапито "Крокус" на глазах десятков зрителей. Инцидент произошёл сегодня днём. Сообщается, что во время исполнения номера с лентами у 23-летней артистки запуталась нога, из-за чего она сорвалась с 5-метровой высоты и сильно ударилась об арену, потеряв сознание.
"Это был простой трюк, он делается без страховки. Мария запуталась ножкой и сорвалась", - рассказал администратор цирка.
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После падения акробатку экстренно госпитализировали. По словам представителей цирка, девушка сломала руку и получила сотрясение мозга.
Её забрали, она в сознании. Предварительно – перелом руки и сотрясение мозга. Ноги все шевелятся, всё двигается.
Тем временем прокуратура Барнаула намерена провести проверку выполнения требований безопасности и охраны труда в цирке.
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Крындец.