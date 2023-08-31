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Польские пограничники

Польские пограничники

Автор:
31 августа 2023 08:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Польские пограничники   границы   нелегалы   побег   стена   
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Любопытное видео опубликовала в соцсетях и на официальном сайте польская погранслужба.

На нем изображены польские пограничники в очень плохом физическом состоянии, еле бегающие и теряющие боеприпасы. По этой причине им не удалось остановить мужчин, ловко перепрыгнувших «непроходимую польскую стену».

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Метки: Видео   Польские пограничники   границы   нелегалы   побег   стена   
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12  комментариев
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12k
Евгений Час назад
А где боеприпасы?
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24k
Axel 11 минут назад
Ссылка youtu.be
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11k
Летучий Мыш Полчаса назад
Зачем бегать, почему не стрелять сразу?
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5k
Babangdida Полчаса назад
Есть вопрос - прутья этой "стены" смогут выстоять против обычного автодомкрата?
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6k
heta Полчаса назад
А знаете, почему пограничники в плохой форме? Потому, что знают курвы, что никто на них напалать не собирается.... А "стена Яценюка" построена, как раз чтобы поменьше бегать за вот такими ловкачами.
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60k
Александр Полчаса назад
Ага, догонишь таких ловких, а вдруг они из Вагнера?
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27
Karvins Александр 24 минуты назад
Я думаю Вагнер просто танком эту стену нахер бы снес, и погранцы наоборот бежали от них =)))
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358
Dragon 36 минут назад
А не слишком ли быстро мы бежим?
Ссылка www.youtube.com
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340
Алексей Бляйбтрой 52 минуты назад
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1k
basil pupkin Час назад
Ну энергетик в виде картохи, те ещё даёт навыки для преодоления препятствий :)
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35k
Dobry vojak Svejk Час назад
Пшешники бдят... )))
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