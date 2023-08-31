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Любопытное видео опубликовала в соцсетях и на официальном сайте польская погранслужба.
На нем изображены польские пограничники в очень плохом физическом состоянии, еле бегающие и теряющие боеприпасы. По этой причине им не удалось остановить мужчин, ловко перепрыгнувших «непроходимую польскую стену».
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