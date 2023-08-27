Ребёнок на велосипеде засмотрелся и не заметил впереди даму с коляской и влетел в неё

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Инцидент произошёл в Кудрово. За свои действия мальчик получил оплеуху.
Когда мать подбежала к плачущему ребёнку, женщина объяснила, что он помял ей в коляске чернику. Именно поэтому она на него так разозлилась.
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