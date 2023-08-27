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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 651 пост • 38 подписчиков подписаться
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Ребёнок на велосипеде засмотрелся и не заметил впереди даму с коляской и влетел в неё

Ребёнок на велосипеде засмотрелся и не заметил впереди даму с коляской и влетел в неё

Автор:
27 августа 2023 09:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Ребёнок на велосипеде   дама с коляской   засмотрелся   не заметил   оплеуха   
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Инцидент произошёл в Кудрово. За свои действия мальчик получил оплеуху.

Когда мать подбежала к плачущему ребёнку, женщина объяснила, что он помял ей в коляске чернику. Именно поэтому она на него так разозлилась.

Источник:

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Метки: Видео   Ребёнок на велосипеде   дама с коляской   засмотрелся   не заметил   оплеуха   
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2  комментария
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12k
Евгений Час назад
Самое короткое видео, что я видел.
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34k
ACU900 8 минут назад
Я то думал ребенок в коляске. А тут черника...
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Snezhinka

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