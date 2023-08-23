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На Патриарших 11-летний бизнесмен продает бумажных лягушек на «деньги, любовь и удачу»

На Патриарших 11-летний бизнесмен продает бумажных лягушек на «деньги, любовь и удачу»

Автор:
23 августа 2023 09:13
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Москва   Юмор   бизнес   люди   лягушки   ребенок   фантазер   
1638
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Пока другие школьники наслаждаются летними каникулами, которые вот-вот закончатся, Арсений не сидит без дела, а зарабатывает себе на жизнь (причем очень даже неплохо, если верить его словам).

Видео с юным предпринимателем опубликовал телеграм-канал «Патриаршие». Он дал своеобразное интервью некой паре, которая заинтересовалась его товаром. Лягушка незамысловатой формы стоит 1000 рублей, всего их три вида (у каждой разный цвет): одна поможет покупателю с финансами, другая — в личных делах, а третья сделает человека удачливее.


Бизнес у мальчика идет успешно: в день, по его словам, чаще всего он зарабатывает 10 тыс. рублей (хотя иногда доходит и до 20 тыс.). За месяц набегает весьма внушительная сумма.

Бизнес у мальчика идет успешно: в день, по его словам, чаще всего он зарабатывает 10 тыс. рублей (хотя иногда доходит и до 20 тыс.). За месяц набегает весьма внушительная сумма.


«Получается, при хорошем раскладе в месяц ты зарабатываешь сколько, Арсений?» — спросил его мужчина на видео. «600 тысяч при очень хорошем раскладе. При самом обычном — 300», — заявил подросток. В итоге пара приобрела у него пару лягушек, «инвестировав» таким образом в любовь и удачу.

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Метки: Видео   Москва   Юмор   бизнес   люди   лягушки   ребенок   фантазер   
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16  комментариев
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8k
sedoisever Час назад
Чувствую, что где-то рядом кот продаёт лампы...
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3k
Алекс 2 минуты назад
за косарь? ну, если только обдолбанный по приколу купит
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319
Алексей Бляйбтрой 6 минут назад
а крыша кто?
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50k
turyst 11 минут назад
Незаконное предпринимательство.
Неуплата налогов.
Ну и мошенничество.

Сколько его родителям там корячится?
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11k
Владимир 22 минуты назад
Это мне напоминает "глухонемых" В электричках и метро. Которые карточку с календариком или еще чем нибудь подсовывали, типа "я инвалид этот календарик стоит 100р" и какая нибудь слезливая хрень написана.
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1k
K_II_T Полчаса назад
На той неделе была новость.
Что подросток зарабатывает 250к в месяц на патриарших.

Вот пошли копировать
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7k
vasilykopkov 40 минут назад
А лягушки-то где? Вижу какие-то глаза непонятные.
Ну и судя по цене, вся история - брехня. По 50-100 рублей - может кто и купил бы.
Если он их по 10 штук в день толкает, то почему у него с собой только две?
А вообще похоже на завуалированное попрошайничество...
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31k
Григорий 46 минут назад
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10k
Алексей Час назад
ИФНС сейчас возбудится
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7k
Умница-красавица Час назад
Он же на прошлой неделе самодельной посудой торговал, не?
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10k
Борис Карабанов Час назад
Барыга наживается на людских бедах. Проверить надо на обоснованность цен, соответствие товара заявляемым свойствам, наличие ККМ, регистрацию правовой формы предпринимательства. Если незаконное предпринимательство, то конфисковать контрафактный товар, оштрафовать, закрыть производство и торговлю.
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183
Илья Час назад
ФНС и органы опеки уже спешат
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55k
dima423 2 часа назад
Ну че красавчик)) успехов в жизни
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20k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Пытается нишу Блиновской под себя подмять.
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