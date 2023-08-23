На Патриарших 11-летний бизнесмен продает бумажных лягушек на «деньги, любовь и удачу»

Видео с юным предпринимателем опубликовал телеграм-канал «Патриаршие». Он дал своеобразное интервью некой паре, которая заинтересовалась его товаром. Лягушка незамысловатой формы стоит 1000 рублей, всего их три вида (у каждой разный цвет): одна поможет покупателю с финансами, другая — в личных делах, а третья сделает человека удачливее.

Бизнес у мальчика идет успешно: в день, по его словам, чаще всего он зарабатывает 10 тыс. рублей (хотя иногда доходит и до 20 тыс.). За месяц набегает весьма внушительная сумма.