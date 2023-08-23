На Патриарших 11-летний бизнесмен продает бумажных лягушек на «деньги, любовь и удачу»

Пока другие школьники наслаждаются летними каникулами, которые вот-вот закончатся, Арсений не сидит без дела, а зарабатывает себе на жизнь (причем очень даже неплохо, если верить его словам).
Видео с юным предпринимателем опубликовал телеграм-канал «Патриаршие». Он дал своеобразное интервью некой паре, которая заинтересовалась его товаром. Лягушка незамысловатой формы стоит 1000 рублей, всего их три вида (у каждой разный цвет): одна поможет покупателю с финансами, другая — в личных делах, а третья сделает человека удачливее.
Бизнес у мальчика идет успешно: в день, по его словам, чаще всего он зарабатывает 10 тыс. рублей (хотя иногда доходит и до 20 тыс.). За месяц набегает весьма внушительная сумма.
Бизнес у мальчика идет успешно: в день, по его словам, чаще всего он зарабатывает 10 тыс. рублей (хотя иногда доходит и до 20 тыс.). За месяц набегает весьма внушительная сумма.
«Получается, при хорошем раскладе в месяц ты зарабатываешь сколько, Арсений?» — спросил его мужчина на видео. «600 тысяч при очень хорошем раскладе. При самом обычном — 300», — заявил подросток. В итоге пара приобрела у него пару лягушек, «инвестировав» таким образом в любовь и удачу.
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Неуплата налогов.
Ну и мошенничество.
Сколько его родителям там корячится?
Что подросток зарабатывает 250к в месяц на патриарших.
Вот пошли копировать
Ну и судя по цене, вся история - брехня. По 50-100 рублей - может кто и купил бы.
Если он их по 10 штук в день толкает, то почему у него с собой только две?
А вообще похоже на завуалированное попрошайничество...