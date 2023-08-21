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В Калифорнии прошел чемпионат мира по собачьему сёрфингу

В Калифорнии прошел чемпионат мира по собачьему сёрфингу

Автор:
21 августа 2023 08:57
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Калифорния   животные   милота   собака   сёрфинг   чемпионат мира по собачьему сёрфингу   
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Судьи ставили пёселям баллы за умение держаться на доске, технику и время, проведенное в воде

Также замеряли силу волны, которую хвостатикам удавалось покорить

В соревнованиях приняли участие лабрадоры, мопсы, ретриверы, французские бульдоги, спаниели — собаки-спасатели и обычные домашние питомцы.

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Метки: Видео   Калифорния   животные   милота   собака   сёрфинг   чемпионат мира по собачьему сёрфингу   
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2  комментария
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6k
livaneth 18 минут назад
Спасибо! Наконец-то на фишках настоящий развлекательный контент.
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14k
GROMOZEKA 9 минут назад
Правильный спорт для хороших мальчиков
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