В Калифорнии прошел чемпионат мира по собачьему сёрфингу

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Судьи ставили пёселям баллы за умение держаться на доске, технику и время, проведенное в воде
Также замеряли силу волны, которую хвостатикам удавалось покорить
В соревнованиях приняли участие лабрадоры, мопсы, ретриверы, французские бульдоги, спаниели — собаки-спасатели и обычные домашние питомцы.
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