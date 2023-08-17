FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8520 постов • 846 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество ФотоМир
Группа туристов в пустыне Турфан, обнаружила, что их волосы встают дыбом

Группа туристов в пустыне Турфан, обнаружила, что их волосы встают дыбом

Автор:
17 августа 2023 08:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: Видео   Китай   в пустыне Турфан   волосы   дыбом   забавно   пустыня   
1677
1
1

К счастью, некоторые из них догадались, что это признак, означающий высокую вероятность удара молнии.

Группа немедленно нашла укрытие. Уточняется, что никто не пострадал.

Как вам укладка?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Видео   Китай   в пустыне Турфан   волосы   дыбом   забавно   пустыня   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
sedoisever Час назад
А мне думается, что это статика от сухого песка. Хотя...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
andrey 16 минут назад
Скажите пожалуйста, только волосы дыбом встают? Друг интересуется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
193
Alexander Полчаса назад
Матушка природа красива и опасна. Действительно , скорее всего здесь скоро будет "шандарах " из неба. Затоп
пото можно будет собирать оплавленный песок от молний.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
113k
parallax 39 минут назад
Нашла укрытие в пустыне? Может просто машины сели?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

856929



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившим лайнер на кукурузном поле в Подмосковье
Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившим лайнер на кукурузном поле в...
За кадром: архивные фотографии со съемочных площадок известных советских фильмов
За кадром: архивные фотографии со съемочных площадок известных советских фильмов
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Самые большие карьеры в мире . ТОП-10. Интересные факты
Самые большие карьеры в мире . ТОП-10. Интересные факты
На все случаи: российские нейросети, которые сильно облегчают жизнь
На все случаи: российские нейросети, которые сильно облегчают жизнь
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#ДТП#факты#Автовсячина#история#в мире#позитив#милота#собака
#автомобили#интересное#интересно#аварии#Прикол#Юмор#Китай#Россия#сарказм#природа
#автомир#животные#люди#авто аварии#забавно#подборка#новости#Москва#СССР#мир
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти Их нравы: китаец качается на своей роскошной шевелюре, как на качелях Их нравы: китаец качается на своей роскошной шевелюре, как на качелях Как менялась мода на мужские прически за последние 100 лет Как менялась мода на мужские прически за последние 100 лет Правдивая история про Лёху Правдивая история про Лёху Жареные камни со специями на рынках Китая Жареные камни со специями на рынках Китая В парках Китая по утрам можно заметить немыслимые виды тренировок и упражнений В парках Китая по утрам можно заметить немыслимые виды тренировок и упражнений

На что жалуетесь?

Вернуться