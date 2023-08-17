Группа туристов в пустыне Турфан, обнаружила, что их волосы встают дыбом

Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти

Их нравы: китаец качается на своей роскошной шевелюре, как на качелях

Как менялась мода на мужские прически за последние 100 лет

Правдивая история про Лёху

Жареные камни со специями на рынках Китая

В парках Китая по утрам можно заметить немыслимые виды тренировок и упражнений