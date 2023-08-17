Группа туристов в пустыне Турфан, обнаружила, что их волосы встают дыбом

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К счастью, некоторые из них догадались, что это признак, означающий высокую вероятность удара молнии.
Группа немедленно нашла укрытие. Уточняется, что никто не пострадал.
Как вам укладка?
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пото можно будет собирать оплавленный песок от молний.