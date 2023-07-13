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В парках Китая по утрам можно заметить немыслимые виды тренировок и упражнений

В парках Китая по утрам можно заметить немыслимые виды тренировок и упражнений

Автор:
13 июля 2023 11:15
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Китай   забавно   сила   тренировка   упражнение   
1492
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Например, вот у этого мужчины на каждой ноге закреплен вес в 230 кг.

Как думаете — к чему он готовится таким необычным способом?

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Метки: Видео   Китай   забавно   сила   тренировка   упражнение   
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17  комментариев
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88
Константин Котов 2 часа назад
Ну тут очевидно, что не кг. а фт. (104 кг). Но все равно вопросов больше чем ответов. Вернее вопрос всего один нах..а т.е. зачем?
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1k
Uganda 12 минут назад
Полет на планету с повышенной гравитацией? :)
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14k
Женя Полчаса назад
Плавание
Однозначно
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6k
мемфрид 36 минут назад
230 килограмм? Или грамм?)
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46k
Aleksandr 42 минуты назад
Традиции у китайцев такие.
После этих тренировок они по воздуху бегают...
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14k
Alex 48 минут назад
"Как думаете к чему он готовится таким необычным способом?"- очевидно же, готовится к полёту на Марс, там сила притяжения в 9 раз больше, чем на Земле.
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
пусть Бидон такие потаскает...будет на трап как ракета взлетать.
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229
iskra 2 часа назад
Человек-сосед сверху..
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10k
Алексей 2 часа назад
Хонгильдон епть) Снимет эти башмаки и полетит
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Достаточно проходить так 10-12 км. в день и ваша голова никогда не будет болеть! (ни о чём другом)
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5k
Maldini 2 часа назад
Здравствуй грыжа
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77k
Доктор Джонс 2 часа назад
Обязательно порвёт себе что-нибудь...
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