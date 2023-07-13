В парках Китая по утрам можно заметить немыслимые виды тренировок и упражнений

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Например, вот у этого мужчины на каждой ноге закреплен вес в 230 кг.
Как думаете — к чему он готовится таким необычным способом?
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Метки: Видео Китай забавно сила тренировка упражнение
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Однозначно
После этих тренировок они по воздуху бегают...