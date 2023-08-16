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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 584 поста • 35 подписчиков подписаться
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В Азове двое парней прыгнули с парашютом с вышки высоковольтных проводов

В Азове двое парней прыгнули с парашютом с вышки высоковольтных проводов

Автор:
16 августа 2023 10:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Азов   Видео   в мире   люди   новости   прыгнули с парашютом   с вышки высоковольтных проводов   экстрим   
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Двое любителей экстрима прыгнули с высоковольтной вышки у берега реки Дон. Местные рыбаки сняли на видео их трюки.

Неизвестно, сколько времени потребовалось любителям острых ощущений, чтобы взобраться на самый верх вышки, но прыжок длился всего 20 секунд. Парашют–крыло раскрылся сразу и отчаянный экстремал сел на траву рядом с Доном. 


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Метки: Азов   Видео   в мире   люди   новости   прыгнули с парашютом   с вышки высоковольтных проводов   экстрим   
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4  комментария
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Vergüenza Ajena 2 часа назад
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3k
Pill 51 минуту назад
Я так понял, что вышка ещё не подключена?
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10k
Garpia121 57 минут назад
Чем больше экстремалов, тем меньше экстремалов.
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80k
Доктор Джонс 2 часа назад
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