В Азове двое парней прыгнули с парашютом с вышки высоковольтных проводов

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Двое любителей экстрима прыгнули с высоковольтной вышки у берега реки Дон. Местные рыбаки сняли на видео их трюки.
Неизвестно, сколько времени потребовалось любителям острых ощущений, чтобы взобраться на самый верх вышки, но прыжок длился всего 20 секунд. Парашют–крыло раскрылся сразу и отчаянный экстремал сел на траву рядом с Доном.
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