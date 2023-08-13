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Компания Beastro разработала робота повара, который может готовить до 75 блюд в час

Компания Beastro разработала робота повара, который может готовить до 75 блюд в час

Автор:
13 августа 2023 09:43
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Еда   Компания Beastro   готовка   кухня   робот-повар   удивительно   
993
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Он имеет аж 12 емкостей для жидкостей и 23 емкости для не жидких ингредиентов. Именно это и позволяет ему готовить широкий спектр блюд.

Робот гарантирует точность и последовательность в приготовлении, устраняя человеческие ошибки. Автоматизированный процесс приготовления и уборки сокращает время, необходимое для подготовки блюд.

Beastro не позволяет приобрести новинку, а лишь взять в аренду за какие-то жалкие 3750 долларов.

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Метки: Видео   Еда   Компания Beastro   готовка   кухня   робот-повар   удивительно   
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9  комментариев
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79k
Доктор Джонс Час назад
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63k
Александр Ломовицкий 9 минут назад
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3k
Ежик 19 минут назад
Судя по видео, там ингредиенты уже загружаются почищенными, мытыми. Это конечно сущий "пустяк". Вот если бы он еще и сам покупал продукты, сам чистил, нарезал их, мыл, готовил, то, плюс минус, можно бы было говорить об уникальности.
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403
Konstantin Lebedev Полчаса назад
... робота-повара...
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65
FreelancerND Полчаса назад
Ну да, ну да. Эти роботы пока даже хот дог не могут сделать со 100% гарант ей результата, а тут целый повар. На выходе эти 75 блюд будут не то чтобы впечатляющими. Хотя, если какой-то простой салатик намешать, то тут может быть, но это ещё надо смотреть как там ингредиенты хранятся, не мнутся ли, не греются и так далее.
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5k
S__D Полчаса назад
взять в аренду за какие-то жалкие 3750 долларов
.
В день? в час? в год? Мне планировать или нет??
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126k
БрОдЯгА Час назад
-"Робот гарантирует..."
Пля, как далеко техника шагнула. Роботы уже гарантируют.
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