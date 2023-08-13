Компания Beastro разработала робота повара, который может готовить до 75 блюд в час

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Он имеет аж 12 емкостей для жидкостей и 23 емкости для не жидких ингредиентов. Именно это и позволяет ему готовить широкий спектр блюд.
Робот гарантирует точность и последовательность в приготовлении, устраняя человеческие ошибки. Автоматизированный процесс приготовления и уборки сокращает время, необходимое для подготовки блюд.
Beastro не позволяет приобрести новинку, а лишь взять в аренду за какие-то жалкие 3750 долларов.
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В день? в час? в год? Мне планировать или нет??
Пля, как далеко техника шагнула. Роботы уже гарантируют.