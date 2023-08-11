Верни заначку! Кот остался без спрятанной рыбки

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Этот кот привык делать заначки на черный день. Однако, когда он в очередной раз решил проверить тайничок, то не поверил своим глазам. Хозяин украл его спрятанную рыбу и не захотел возвращать.
Такой вот ты, значит, человек, да? С гнильцой.
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