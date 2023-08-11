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Сообщество Без кота и жизнь не та 1698 постов • 479 подписчиков подписаться
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Верни заначку! Кот остался без спрятанной рыбки

Верни заначку! Кот остался без спрятанной рыбки

Автор:
11 августа 2023 11:00
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Курьезы   Юмор   животные   заначка   кот   рыба   
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Этот кот привык делать заначки на черный день. Однако, когда он в очередной раз решил проверить тайничок, то не поверил своим глазам. Хозяин украл его спрятанную рыбу и не захотел возвращать.

Такой вот ты, значит, человек, да? С гнильцой.

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Метки: Видео   Курьезы   Юмор   животные   заначка   кот   рыба   
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5  комментариев
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25k
Сибиряк Полчаса назад
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5k
Трям 2 минуты назад
Сука косоглазая, верни рыбов!!!
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108
Радист 4 минуты назад
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137
Zmey Gorynych 20 минут назад
Котяра классный
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16k
Majul Полчаса назад
Вот кожаный обурел в край! Почто котейку обидел, ирод )
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