В центре Москвы устроили откровенную фотосессию на крыше многоэтажки

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Откровенный фотосет на крыше многоэтажки в центре Москвы. И отличный утренний вид для сотрудников соседнего БЦ "Оружейный".
По их словам, такой перформанс со Стриппереллой в главной роли понравился всем, за исключением босса. Который пытался провести планёрку. Как вы поняли, безуспешно.
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