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В центре Москвы устроили откровенную фотосессию на крыше многоэтажки

В центре Москвы устроили откровенную фотосессию на крыше многоэтажки

Автор:
08 августа 2023 09:10
Метки: Видео   Девушка   на крыше многоэтажки   работа встала   фото   фотосессия   
2145
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1

Откровенный фотосет на крыше многоэтажки в центре Москвы. И отличный утренний вид для сотрудников соседнего БЦ "Оружейный".

По их словам, такой перформанс со Стриппереллой в главной роли понравился всем, за исключением босса. Который пытался провести планёрку. Как вы поняли, безуспешно.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   на крыше многоэтажки   работа встала   фото   фотосессия   
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8  комментариев
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3k
Lexx Час назад
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2k
Андрей 8 минут назад
и ради этого пост запилили ? минус
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−15
rxaeeuw 15 минут назад
шлюшня ! ...
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2k
Вадим 17 минут назад
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8k
Пуриц Жорж 23 минуты назад
Нахрена этот штамп.и так ничего не видно
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6k
yahaomsk 51 минуту назад
друг просил,есть ли уже отредактированные фото с сессии
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63k
Александр Ломовицкий Час назад
маловато , у него что заряд батарейки кончился мог бы минуты три четыре поснимать . 2 секунды женщина 5 секунд какие то сараи и дома . херня какая то
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14k
Kostick Час назад
на мобилку фотосексия? крендель точно фотограф?)) но кардашьян вполне себе годный, фак_т!
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