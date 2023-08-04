В Ростове-на-Дону пьяный мужчина взял в заложники африканца

Инцидент произошёл сегодня днём на улице Прогрессивной. Мужчина, угрожая ножом, запретил африканцу, с которым выпивал всю ночь, покидать его квартиру. Чернокожему парню каким-то чудом удалось вызвать полицию. Но когда приехали правоохранители, мужчина бросился на них с ножом. По предположению очевидцев, на фоне алкоголизма у мужчины "потекла крыша".

Как-то вышло, что вызвали полицию. У задержанного "потекла крыша", он начал орать, что к нему ломятся мошенники (когда приехали полицейские). С ножом отбивался от полиции