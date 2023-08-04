В Ростове-на-Дону пьяный мужчина взял в заложники африканца

Вы будете смеяться, но россиянин так сильно не хотел расставаться с экзотическим собутыльником, что приставил тому нож к горлу.
Инцидент произошёл сегодня днём на улице Прогрессивной. Мужчина, угрожая ножом, запретил африканцу, с которым выпивал всю ночь, покидать его квартиру. Чернокожему парню каким-то чудом удалось вызвать полицию. Но когда приехали правоохранители, мужчина бросился на них с ножом. По предположению очевидцев, на фоне алкоголизма у мужчины "потекла крыша".
Как-то вышло, что вызвали полицию. У задержанного "потекла крыша", он начал орать, что к нему ломятся мошенники (когда приехали полицейские). С ножом отбивался от полиции
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К счастью для любителя выпить, полицейские при задержании ограничились слезоточивым газом. Официальных заявления от местного главка МВД пока нет. По словам очевидцев, во время задержания мужчина был сильно пьян и вряд ли понимал, что он натворил и что вообще происходит.
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Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.