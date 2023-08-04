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В Ростове-на-Дону пьяный мужчина взял в заложники африканца

В Ростове-на-Дону пьяный мужчина взял в заложники африканца

Автор:
04 августа 2023 20:01
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Ростов-на-Дону   алкоголь   африканец   задержание   заложник   нож   полиция   
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Вы будете смеяться, но россиянин так сильно не хотел расставаться с экзотическим собутыльником, что приставил тому нож к горлу.

Инцидент произошёл сегодня днём на улице Прогрессивной. Мужчина, угрожая ножом, запретил африканцу, с которым выпивал всю ночь, покидать его квартиру. Чернокожему парню каким-то чудом удалось вызвать полицию. Но когда приехали правоохранители, мужчина бросился на них с ножом. По предположению очевидцев, на фоне алкоголизма у мужчины "потекла крыша".


Как-то вышло, что вызвали полицию. У задержанного "потекла крыша", он начал орать, что к нему ломятся мошенники (когда приехали полицейские). С ножом отбивался от полиции

К счастью для любителя выпить, полицейские при задержании ограничились слезоточивым газом. Официальных заявления от местного главка МВД пока нет. По словам очевидцев, во время задержания мужчина был сильно пьян и вряд ли понимал, что он натворил и что вообще происходит.

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Метки: Видео   Ростов-на-Дону   алкоголь   африканец   задержание   заложник   нож   полиция   
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5  комментариев
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16k
Alex 23 минуты назад
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
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50k
Прораб 7 минут назад
Синька зло
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5k
Трям 38 минут назад
Давным-давно, когда еще в Москве были казино и ларьки на каждом углу, у нас объявился в районе молодой негр-бомж. Приехал учиться (недалеко институт дружбы народов), но походу выгнали, а домой вернуться не на что. Кароче ходил в ушанке, пил водку, и вообще веселый парень был.
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