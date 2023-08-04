Две бродячие собаки загнали ребёнка на детскую горку

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Несовершеннолетний попал в ловушку в одном из дворов в центре Михайловска, в ЖК «Вершина». На кадрах слышно, как он кричит от страха.
Пришёл ли ему кто-то на помощь или он сам смог отбиться от собак, неизвестно.
Глава местной администрации сообщил, что к ЖК отправили команду для отлова собак. Ни во дворе, ни поблизости псов не обнаружили.
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И не надо лепить про опасность, этих шавок разогнать 5 сек, просто выбежать и рявкнуть помощнее, даже женщина легко справится.
Вообще странное поведение для псины лезть в искомо неудобную для себя позицию.
ДРАЗНИТЬ СОБАК НЕ СЛЕДУЕТ!
Это что, так сложно для понимания что ли?
Какое удовольствие психически здоровому ребенку дразнить собак, объясните?
Я вот удивляюсь, как мои собаки еще терпят этих детишек, которые то со двора пытаются выбесить смотрящих в окно собак, то из своих окон улюлюкают проходящим мимо животным. Это адекватное поведение детей, Вы считаете?!