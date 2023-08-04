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Две бродячие собаки загнали ребёнка на детскую горку

Две бродячие собаки загнали ребёнка на детскую горку

Автор:
04 августа 2023 09:02
Сообщество : Животные
Метки: Видео   бродячие собаки   горка   дети   животные   собаки   
1390
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Несовершеннолетний попал в ловушку в одном из дворов в центре Михайловска, в ЖК «Вершина». На кадрах слышно, как он кричит от страха.

Пришёл ли ему кто-то на помощь или он сам смог отбиться от собак, неизвестно.


Глава местной администрации сообщил, что к ЖК отправили команду для отлова собак. Ни во дворе, ни поблизости псов не обнаружили.

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Метки: Видео   бродячие собаки   горка   дети   животные   собаки   
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22  комментария
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16k
куджо Час назад
сниму ка я как собаки дерут ребенка! - О-оператор
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4k
Chev Chelios 7 минут назад
Оператор - ты просто моральный урод!!! Козлина мля!
И не надо лепить про опасность, этих шавок разогнать 5 сек, просто выбежать и рявкнуть помощнее, даже женщина легко справится.
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4k
Serj81 19 минут назад
Ох как с ноги в голову можно было засандалить, когда шавка на горку полезла
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29k
Aqueronte 24 минуты назад
Зачем отстрел запретили?
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106
Андрей Граф 37 минут назад
хер ли ты снимаешь, а не помогаешь ребенку?
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17
grazoe Daimos 4 минуты назад
выше я комментировал
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216
Кот Чеширский 41 минуту назад
По любому, зоофилы припрятали собак у себя на время рейда
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1k
Dimon 48 минут назад
Я одного не понимаю: есть район, где бродят несколько собак. Администрация района проблемой отлова не занимается. Есть различные приманки в виде колбасок, мяса с несколькими....ээээ.....скажем так "добавками". Так куда смотрят родители детей?
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188
М.К. Dimon 39 минут назад
Зоошиза сломало законодательство. Собака убьет ребенка - наказания ноль. Человек убьет собаку - срок за жестокое обращение. Зоошиза человеконенавистнеческое сообщество пока побеждает людей.
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249
Серж 53 минуты назад
Отстреливать всю эту собачью мразь. Очередной перевод догхантерам.
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8k
sedoisever Час назад
"Они не кусаются", "Не дразнил бы, не трогали бы..." , "А люди ещё хуже делают, отстреливайте людей"... и др.
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216
Кот Чеширский sedoisever 41 минуту назад
"Собаки на хороших людей не нападают"
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356
Мазай зайцев Умница-красавица 17 минут назад
Точно. Так скоро тараканов защищать и беречь будем. Мышей. И прочую мерзоту
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10
ДлинныйЧулок sedoisever 13 минут назад
ДА!
ДРАЗНИТЬ СОБАК НЕ СЛЕДУЕТ!
Это что, так сложно для понимания что ли?
Какое удовольствие психически здоровому ребенку дразнить собак, объясните?
Я вот удивляюсь, как мои собаки еще терпят этих детишек, которые то со двора пытаются выбесить смотрящих в окно собак, то из своих окон улюлюкают проходящим мимо животным. Это адекватное поведение детей, Вы считаете?!
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17
grazoe ДлинныйЧулок 5 минут назад
животное, которое реагирует агрессией на "дразнилки" детей подлежит отстрелу. В генах домашнего животного должна быть абсолютная покорность к человеку.
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