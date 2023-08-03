В Новосибирске шпиц упал в шахту лифта

История случилась доме на улице Ватутина в понедельник, 1 августа. Хозяйка отпустила собаку с рук и та забежала в пространство между лифтом и стеной.

— В доме идёт замена грузового лифта, после монтажа дверей остались не отделанные откосы. Собака упала именно туда и погибла.

Сейчас проверку по данному факту проводят полиция и прокуратура.