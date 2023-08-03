В Новосибирске шпиц упал в шахту лифта

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Щели в шахте оказались размером больше 20 сантиметров.
История случилась доме на улице Ватутина в понедельник, 1 августа. Хозяйка отпустила собаку с рук и та забежала в пространство между лифтом и стеной.
— В доме идёт замена грузового лифта, после монтажа дверей остались не отделанные откосы. Собака упала именно туда и погибла.
Сейчас проверку по данному факту проводят полиция и прокуратура.
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А в предыдущем посте отморозок избил таксиста на камеру - прокуратуре пофиг.
Интересная логика...
Но почему-то не берут. И шпиц бы выжил