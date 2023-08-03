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В Новосибирске шпиц упал в шахту лифта

В Новосибирске шпиц упал в шахту лифта

Автор:
03 августа 2023 09:06
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Новосибирск   животные   лифт   падение   собака   шахта   щель   
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Щели в шахте оказались размером больше 20 сантиметров.

История случилась доме на улице Ватутина в понедельник, 1 августа. Хозяйка отпустила собаку с рук и та забежала в пространство между лифтом и стеной.


— В доме идёт замена грузового лифта, после монтажа дверей остались не отделанные откосы. Собака упала именно туда и погибла.


Сейчас проверку по данному факту проводят полиция и прокуратура.


Источник:

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Метки: Видео   Новосибирск   животные   лифт   падение   собака   шахта   щель   
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9  комментариев
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2k
SmartCat101 Час назад
проверка идет? а то что эта гавкающая срань в подъезде должна быть на поводке никого не смутило?
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11k
zlopisec 19 минут назад
За ВДВ....
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14k
Jearom 46 минут назад
собака самоубивака.
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9k
Trenzel2003 Час назад
Любопытство сгубило кошку. В данном случае песиля.
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7k
vasilykopkov Час назад
Нормально - шпиц погиб, прокуратура "проводит проверку".
А в предыдущем посте отморозок избил таксиста на камеру - прокуратуре пофиг.
Интересная логика...
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1k
K_II_T Час назад
На первых этажах многоэтажек всегда самые дешёвые квартиры.

Но почему-то не берут. И шпиц бы выжил
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9k
МихА 2 часа назад
И хозяйка такая: ну ладно, пойду посру
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