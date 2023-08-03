Прохожий попытался натравить пса на незнакомца в Санкт-Петербурге

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У него ничего не получилось — собака на поводке не проявила агрессии.
В отличие от своего хозяина, который нецензурно выражался и прогонял человека, просто проходившего мимо.
Со слов оператора, никакого конфликта и диалога между ним и хозяином собаки не было, мужчина пристал к нему «просто на ровном месте».
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Нарушение - на учет.
Но у нас все миндальничают...
Чтобы грамотно "натравить" пса, нужно как минимум, пройти два курса - ОКД и ЗКС.
А собакен с одной стороны - молодец, не реагирует на науськивание (просто не понимает, что от него хотят). С другой стороны, видно, что собака не воспитана, тянет поводок, хозяина не слушает. Это рано или поздно может закончиться печально как для окружающих, так и для самого владельца.
Вообще это повод запретить этому дебилу содержание собаки раз и навсегда.
Идет по парку нарик с собачкой. Навстречу - дети. Кричат: "наркоман,
наркоман".
Он им:
- Репяята, перестаньте меняя трасниить, я на фаас сапааку пущуу.
- Наркоман, Наркоман!
- Ну репяята, ну перестаньте меня трасниить, я на фаас сапааку пущуу.
- Наркоман, наркоман!
- Лаатно, саами напрасиились. Тиммитроол, фаас!
Собака:
- Каааф! Каааф!