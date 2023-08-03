FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14460 постов • 1683 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Прохожий попытался натравить пса на незнакомца в Санкт-Петербурге

Прохожий попытался натравить пса на незнакомца в Санкт-Петербурге

Автор:
03 августа 2023 08:49
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Санкт-Петербург   агрессия   животные   неадекватный человек   пес   собака   травля   
1196
1
1

У него ничего не получилось — собака на поводке не проявила агрессии.

В отличие от своего хозяина, который нецензурно выражался и прогонял человека, просто проходившего мимо.

Со слов оператора, никакого конфликта и диалога между ним и хозяином собаки не было, мужчина пристал к нему «просто на ровном месте».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Санкт-Петербург   агрессия   животные   неадекватный человек   пес   собака   травля   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Мистер Фикс Час назад
Вот таким неадекватам запретить держать животных.
Нарушение - на учет.
Но у нас все миндальничают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
Евгений Д 4 минуты назад
Собака оказалась умнее своего тупорылого хозяина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Игорь 11 минут назад
Тот случай, когда пёс умнее "животного"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
vasilykopkov 14 минут назад
Дебил с собакой ничего толком не знает о собаках.
Чтобы грамотно "натравить" пса, нужно как минимум, пройти два курса - ОКД и ЗКС.
А собакен с одной стороны - молодец, не реагирует на науськивание (просто не понимает, что от него хотят). С другой стороны, видно, что собака не воспитана, тянет поводок, хозяина не слушает. Это рано или поздно может закончиться печально как для окружающих, так и для самого владельца.
Вообще это повод запретить этому дебилу содержание собаки раз и навсегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
grazoe vasilykopkov 8 минут назад
и детей тоже запретить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth 52 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Djeff 54 минуты назад
Когда намордник нужен хозяину...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
grazoe Djeff 9 минут назад
обоим
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
кот базилий 57 минут назад
Дурачек какой то, обдолбан.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
V2.Smirnov Час назад
Когда собака адекватней хозяина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
ACU900 Час назад
Анекдот:
Идет по парку нарик с собачкой. Навстречу - дети. Кричат: "наркоман,
наркоман".
Он им:
- Репяята, перестаньте меняя трасниить, я на фаас сапааку пущуу.
- Наркоман, Наркоман!
- Ну репяята, ну перестаньте меня трасниить, я на фаас сапааку пущуу.
- Наркоман, наркоман!
- Лаатно, саами напрасиились. Тиммитроол, фаас!
Собака:
- Каааф! Каааф!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

40699



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Усилитель вкуса

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#Прикол#ДТП#кино#фильм#новости#полиция#Жизнь
#люди#машина#животные#позитив#авто аварии#подборка#забавно#США#сарказм#собака
#автомир#Юмор#интересно#аварии#Автовсячина#интересное#факты#улыбнуло#Разное#дети
Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться