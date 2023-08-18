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Собака спасла девочку от серьёзных травм

Собака спасла девочку от серьёзных травм

Автор:
18 августа 2023 13:06
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Дерево   Реакция   Спасение   животые   звук   собака   упала ветка   
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Питомец услышал звук падающей ветки, дёрнулся вперёд и вытащил хозяйку из зоны поражения.

Видео крайне эмоциональное: девятилетняя девочка гуляет со своей собакой Броней, звучит треск, животное реагирует и утаскивает ребёнка за собой, огромный кусок дерева падает в нескольких сантиметрах.


Мама девочки в ярости: по её словам, подобных растущих веток там много — она уже обратилась в садово-парковое предприятие, но реакции не последовало.

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Метки: Видео   Дерево   Реакция   Спасение   животые   звук   собака   упала ветка   
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8  комментариев
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¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Полчаса назад
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Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Собакен не оттаскивал, а сам шуганулся ))) Повезло, что девочка крепко держала поводок ))
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2k
Duke_kir Полчаса назад
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3k
poбт Час назад
а почему мамака не в ярости что ребенок неспособен физически управлять собакой и завтра может случится не "чудесное спасение", а что то другое
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156
Trueman Час назад
Глубокой ночью в Москве, в голове водка и гидроголовки...)
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641
дмитрий Час назад
Почему добрая собачка Броня без намордника!
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