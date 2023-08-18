Собака спасла девочку от серьёзных травм

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Питомец услышал звук падающей ветки, дёрнулся вперёд и вытащил хозяйку из зоны поражения.
Видео крайне эмоциональное: девятилетняя девочка гуляет со своей собакой Броней, звучит треск, животное реагирует и утаскивает ребёнка за собой, огромный кусок дерева падает в нескольких сантиметрах.
Мама девочки в ярости: по её словам, подобных растущих веток там много — она уже обратилась в садово-парковое предприятие, но реакции не последовало.
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