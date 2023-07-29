Спасаясь от грозы, женщина врезалась в стеклянную дверь

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Дама сильно торопилась попасть в магазин, и её можно понять, ведь на улице была гроза. Но спешка вышла незнакомке боком, ведь она не заметила перед собой закрытую стеклянную дверь и врезалась в неё. После чего ещё и повалилась.
Сотрудники магазина испытали облегчение, поняв, что бедная женщина не получила серьёзных травм. Разве что пострадала её гордость, но это уже к делу со стеклянной дверью не относится.
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Метки: Видео впечаталась гроза дверь магазин стекляная дверь
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