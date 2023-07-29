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Спасаясь от грозы, женщина врезалась в стеклянную дверь

Спасаясь от грозы, женщина врезалась в стеклянную дверь

Автор:
29 июля 2023 12:04
Метки: Видео   впечаталась   гроза   дверь   магазин   стекляная дверь   
1703
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Дама сильно торопилась попасть в магазин, и её можно понять, ведь на улице была гроза. Но спешка вышла незнакомке боком, ведь она не заметила перед собой закрытую стеклянную дверь и врезалась в неё. После чего ещё и повалилась.

Сотрудники магазина испытали облегчение, поняв, что бедная женщина не получила серьёзных травм. Разве что пострадала её гордость, но это уже к делу со стеклянной дверью не относится.


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Метки: Видео   впечаталась   гроза   дверь   магазин   стекляная дверь   
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6  комментариев
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18k
Andrey Час назад
Повезло, могла и об ручку удариться.
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11k
Кот Бегемот 17 минут назад
Дверному ОТК зачёт!
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−7
Iq141 20 минут назад
А подружка угорает)))
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15k
banzai7 41 минуту назад
Когда привыкла быть королевой, а лакеи уже двери открыли.
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4k
Alex 46 минут назад
"Тормозить надо ногами, а не головой"
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17k
Александр Сучков Час назад
Интересно, она думала, что ручки в воздухе висят?)))
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