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В Москве сотрудники провели рейд по ММА-клубам, где обнаружили десятки мигрантов без документов

В Москве сотрудники провели рейд по ММА-клубам, где обнаружили десятки мигрантов без документов

Автор:
29 июля 2023 09:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Москва   без документов   мигранты   мма   рейд   
898
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Никто из бойцов сопротивление правоохранителям не оказал, все покорно легли на пол. Уроженцев Средней Азии без надлежащих документов ждет депортация

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Метки: Видео   Москва   без документов   мигранты   мма   рейд   
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7  комментариев
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1k
Андрей Еделькин 54 минуты назад
И даже ни кто ни кричал"Есди ты мужчина, давай выйдем поговорим"
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19k
сеньор Леонсио Полминуты назад
Сейчас опять начнут задвигать, что силовики, не в босиком были, и задержания не по регламенту ММА проводились!
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1k
Николай 2 минуты назад
Ну погодите... Я не вписываюсь за мма-мигрантов, но если бы я там был по какой то случайности, я бы тоже был без документов. Их в спортзал никогда не беру.
Или всё же они без регистрации и так далее были?
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1k
SmartCat101 12 минут назад
довыдрючивались овцеёбы!!!
правильно
не умеете себя вести в гостях в городах - чемодан вокзал аул
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2k
Леонид 22 минуты назад
"Никто из бойцов сопротивление правоохранителям не оказал, все покорно легли на пол."

Лучше старенький тт чем кунг-фу и карате
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10k
Игорь 24 минуты назад
У меня дома мусоропровод раз в неделю не дозовешься вычистить, а тут - клубы ММА…….
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4k
Alex 58 минут назад
Всех в бетон и утопить
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