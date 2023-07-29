В Москве сотрудники провели рейд по ММА-клубам, где обнаружили десятки мигрантов без документов

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Никто из бойцов сопротивление правоохранителям не оказал, все покорно легли на пол. Уроженцев Средней Азии без надлежащих документов ждет депортация
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Или всё же они без регистрации и так далее были?
правильно
не умеете себя вести в гостях в городах - чемодан вокзал аул
Лучше старенький тт чем кунг-фу и карате