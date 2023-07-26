FISHKINET
Сообщество Криминал 1983 поста • 353 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
135 000 пачек «левых» сигарет на 10 миллионов рублей: в Ульяновске накрыли подпольный склад

135 000 пачек «левых» сигарет на 10 миллионов рублей: в Ульяновске накрыли подпольный склад

Автор:
26 июля 2023 10:18
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   контрафакт   сигареты   склад   товар   ульяновск   
949
1
1


Контрафактную табачную продукцию члены ОПГ сбывали в нашем регионе и Татарстане.

Сотрудники УФСБ совестно с коллегами из УМВД и следственного комитета региона пресекли деятельность организованной группы, участники которой сбывали табачную продукцию без маркировки на территории Ульяновской области и Республики Татарстан.


Как рассказали в УФСБ, лидером ОПГ, сформированной по этническому принципу, являлся 32-летний житель Ульяновска, который координировал деятельность четырех участников группы, контролировал и перераспределял деньги для приобретения немаркированных сигарет.


Члены  преступной группы сбывали контрафакт индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в торговых павильонах на территории Ульяновска и области, а также Дрожжановского района Татарстана.


Для хранения товара они арендовали пять гаражей в Ульяновске. Во время обысков в складских помещениях было изъято более 135 000 пачек нелегальной продукции на сумму 10 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   контрафакт   сигареты   склад   товар   ульяновск   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

40433



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Самарский полицейский стал героем интернета
Самарский полицейский стал героем интернета
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жаль этих добряков

Лучшие демотиваторы
Столб – это спасение в жару

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#в мире#кино#аварии#фильм#США#Россия#красота#Мемы
#автомобили#животные#интересно#Юмор#ДТП#Автовсячина#факты#СССР#Китай#новости
#автомир#люди#Прикол#интересное#авто аварии#история#забавно#подборка#истории#собака
Неожиданный тренд в российском туризме Неожиданный тренд в российском туризме Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться