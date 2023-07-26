135 000 пачек «левых» сигарет на 10 миллионов рублей: в Ульяновске накрыли подпольный склад

Сотрудники УФСБ совестно с коллегами из УМВД и следственного комитета региона пресекли деятельность организованной группы, участники которой сбывали табачную продукцию без маркировки на территории Ульяновской области и Республики Татарстан.

Как рассказали в УФСБ, лидером ОПГ, сформированной по этническому принципу, являлся 32-летний житель Ульяновска, который координировал деятельность четырех участников группы, контролировал и перераспределял деньги для приобретения немаркированных сигарет.

Члены преступной группы сбывали контрафакт индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в торговых павильонах на территории Ульяновска и области, а также Дрожжановского района Татарстана.

Для хранения товара они арендовали пять гаражей в Ульяновске. Во время обысков в складских помещениях было изъято более 135 000 пачек нелегальной продукции на сумму 10 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.