135 000 пачек «левых» сигарет на 10 миллионов рублей: в Ульяновске накрыли подпольный склад

Контрафактную табачную продукцию члены ОПГ сбывали в нашем регионе и Татарстане.
Сотрудники УФСБ совестно с коллегами из УМВД и следственного комитета региона пресекли деятельность организованной группы, участники которой сбывали табачную продукцию без маркировки на территории Ульяновской области и Республики Татарстан.
Как рассказали в УФСБ, лидером ОПГ, сформированной по этническому принципу, являлся 32-летний житель Ульяновска, который координировал деятельность четырех участников группы, контролировал и перераспределял деньги для приобретения немаркированных сигарет.
Члены преступной группы сбывали контрафакт индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в торговых павильонах на территории Ульяновска и области, а также Дрожжановского района Татарстана.
Для хранения товара они арендовали пять гаражей в Ульяновске. Во время обысков в складских помещениях было изъято более 135 000 пачек нелегальной продукции на сумму 10 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
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