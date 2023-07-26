Пьяного пассажира выкинули из троллейбуса в Ижевске

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Нетрезвый пассажир начал буянить в троллейбусе, нецензурно выражаясь и оскорбляя попутчиков.
Судя по видео, мужчина начинает ссориться с незнакомцами, а уже на следующей остановке дебошир насильно покидает салон усилиями одного из пассажиров. О дальнейшей судьбе мужчины не сообщается.
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Получил по морде Саня Соколов.
Пел немузыкально, скандалил
Ну и, значит, правильно, что дали.(С)