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Пьяного пассажира выкинули из троллейбуса в Ижевске

Пьяного пассажира выкинули из троллейбуса в Ижевске

Автор:
26 июля 2023 08:43
Метки: Видео   Ижевск   люди   мужчина   пассажир   пьяный   троллейбус   
2530
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Нетрезвый пассажир начал буянить в троллейбусе, нецензурно выражаясь и оскорбляя попутчиков.

Судя по видео, мужчина начинает ссориться с незнакомцами, а уже на следующей остановке дебошир насильно покидает салон усилиями одного из пассажиров. О дальнейшей судьбе мужчины не сообщается.

Источник:

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Метки: Видео   Ижевск   люди   мужчина   пассажир   пьяный   троллейбус   
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20  комментариев
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4k
TOROID Час назад
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10k
Dabus Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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822
Сергей Полчаса назад
Закусывать надо.
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57k
Олег 45 минут назад
замылили, запикали.... нахера такие посты выкладывать?
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2k
Сергей 46 минут назад
А зачем лицо "спрятали"? Страна должна знать "героев"
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−12
покер карлсон Час назад
мужика набутылят + посадят на 7 лет + заставят извиняться. скриньте
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62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
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3k
Игорь Час назад
В Ленинграде-городе у Пяти углов
Получил по морде Саня Соколов.
Пел немузыкально, скандалил
Ну и, значит, правильно, что дали.(С)
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1k
Провокатор Час назад
"дебошир насильно покидает салон"
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14k
котегRUS Час назад
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238
Liberman Час назад
Жаль что не на ходу десантировали его...
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10k
Том Сойер 2 часа назад
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12k
Rus77 2 часа назад
Опять мастурбек?!
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Никогда не понимал, зачем пить, если лезет ЭТО? Какой смысл в алкоголе, если он вызывает негативные эмоции, агрессию?
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