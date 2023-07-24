В Челнах ребенок из винтовки выстрелил в камеру домофона

Жители дома, оставшегося без камеры на домофоне, намерены найти родителей ребенка, чтобы поговорить о его воспитании. Однако пользователей соцсетей больше волнует не то, как воспитывали ребенка в семье, а как в руках у мальчика появилось оружие.

«У меня вопрос: а только о воспитании будет идти разговор? Или уже в наше время винтовки — это обычное дело, и все смирились? Винтовка никого не смутила. Оружие у нас уже в таком легком доступе для детей и обычных граждан в целом…»,