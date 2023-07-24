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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 465 постов • 27 подписчиков подписаться
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В Челнах ребенок из винтовки выстрелил в камеру домофона

В Челнах ребенок из винтовки выстрелил в камеру домофона

Автор:
24 июля 2023 09:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Вижео   Набережные Челны   винтовка   домофон   камера   ребенок   
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В социальных сетях распространяется ролик, на котором мальчик в возрасте около 10 лет подошел к камере домофона у подъезда и выстрелил в нее из винтовки. Случай произошел в одном из домов в Набережных Челнах.

Жители дома, оставшегося без камеры на домофоне, намерены найти родителей ребенка, чтобы поговорить о его воспитании. Однако пользователей соцсетей больше волнует не то, как воспитывали ребенка в семье, а как в руках у мальчика появилось оружие.

«У меня вопрос: а только о воспитании будет идти разговор? Или уже в наше время винтовки — это обычное дело, и все смирились? Винтовка никого не смутила. Оружие у нас уже в таком легком доступе для детей и обычных граждан в целом…»,

«Безобразие и безумие родителей», «кошмар» и «ужас» — так реагируют на ситуацию жители Набережных Челнов. Впрочем, один из пользователей написал, что винтовка не похожа на настоящую и напоминает оружие для игры в страйкбол, однако вопросов к родителям это не убирает.


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Метки: Вижео   Набережные Челны   винтовка   домофон   камера   ребенок   
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3  комментария
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10k
Борис Карабанов 55 минут назад
Оружие? Нет, по ФЗ это не оружие. Пневматика с явно допустимой энергией. Кстати, ремень тоже не относится к категории "оружие", поэтому.....
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629
Вячеслав 5 минут назад
Шкода, с гипсом на руке наверное не от того что в носу не так поковырялся.
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15k
Shtoppi 22 минуты назад
скорее всего эта игрушка на местном рынке или в тц была куплена, в товарах для детей.
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