В Челнах ребенок из винтовки выстрелил в камеру домофона

В социальных сетях распространяется ролик, на котором мальчик в возрасте около 10 лет подошел к камере домофона у подъезда и выстрелил в нее из винтовки. Случай произошел в одном из домов в Набережных Челнах.
Жители дома, оставшегося без камеры на домофоне, намерены найти родителей ребенка, чтобы поговорить о его воспитании. Однако пользователей соцсетей больше волнует не то, как воспитывали ребенка в семье, а как в руках у мальчика появилось оружие.
«У меня вопрос: а только о воспитании будет идти разговор? Или уже в наше время винтовки — это обычное дело, и все смирились? Винтовка никого не смутила. Оружие у нас уже в таком легком доступе для детей и обычных граждан в целом…»,
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