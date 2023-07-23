Это видео вернет вашу веру в человечество: Mercedes Benz сделали инвалидное кресло для собаки

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Банни попал в жуткую аварию, где потерял задние лапы. После инцидента его бросили хозяева и Банни подобрал спасатель животных Генри Фридман.
Первый ролик Генри с собакеном быстро стал вирусным и кто-то в комментариях написал «Банни заслуживает коляску от Mercedes». Фридману идея понравилась и он отправил свое видео представителям компании.
Торжественное вручение коляски, изготовленной на заказ, вы сейчас и можете наблюдать.
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