Это видео вернет вашу веру в человечество: Mercedes Benz сделали инвалидное кресло для собаки

Первый ролик Генри с собакеном быстро стал вирусным и кто-то в комментариях написал «Банни заслуживает коляску от Mercedes». Фридману идея понравилась и он отправил свое видео представителям компании.



Торжественное вручение коляски, изготовленной на заказ, вы сейчас и можете наблюдать.



