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Это видео вернет вашу веру в человечество: Mercedes Benz сделали инвалидное кресло для собаки

Это видео вернет вашу веру в человечество: Mercedes Benz сделали инвалидное кресло для собаки

Автор:
23 июля 2023 10:36
Сообщество : Животные
Метки: Mercedes Benz   Видео   животные   инвалид   кресло   милота   собака   
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Банни попал в жуткую аварию, где потерял задние лапы. После инцидента его бросили хозяева и Банни подобрал спасатель животных Генри Фридман.

Первый ролик Генри с собакеном быстро стал вирусным и кто-то в комментариях написал «Банни заслуживает коляску от Mercedes». Фридману идея понравилась и он отправил свое видео представителям компании.

Торжественное вручение коляски, изготовленной на заказ, вы сейчас и можете наблюдать.

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Метки: Mercedes Benz   Видео   животные   инвалид   кресло   милота   собака   
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6  комментариев
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6k
Старичок 2 часа назад
реклама на покалеченом животном отвратительна.
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49k
turyst Полчаса назад
Ну да... Новаторы, блд.
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57k
alertol Час назад
Вера в человечество вернулась бы если бы человеку сделали, и не за стопицот денег и не для пиара, а от души, какой-то дядька бы сказал "а у меня есть же деньги, а почему бы не помочь реально нуждающимся, а не просто попиарится на х%йне?"
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3k
Lexx 2 часа назад
А почему собаку зовут "кролик"?
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13k
GROMOZEKA 2 часа назад
Пёсель доволен и слава Богу!
На компанию пофиг, как и раньше
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15k
L.Nemo 2 часа назад
Как бы собачки на колесиках мало чтобы вернуть мне веру в ЭТО человечество
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Terracotka

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