В Ливане мужчина захватил отделение банка, требуя отдать ему заблокированный депозит

После кризиса 2019 года банки Ливана заблокировали деньги вкладчиков в иностранной валюте , и люди, лишившиеся возможности забрать свои "кровные", подчас идут на крайние меры.

Недавно в отделение банка «Аль-Маварид» в Антелиасе, пригороде Бейрута ворвался мужчина с 13-летним сыном. Они бросили канистры с бензином на пол и заявили, что подожгут отделение, если не получат назад свои деньги. Самое интересное, что депозит он получил, и ушёл со своими $15 000.