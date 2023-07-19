В Ливане мужчина захватил отделение банка, требуя отдать ему заблокированный депозит

Вкладчик угрожал поджечь банк - и служащие банка были вынуждены выполнить его требования.
После кризиса 2019 года банки Ливана заблокировали деньги вкладчиков в иностранной валюте , и люди, лишившиеся возможности забрать свои "кровные", подчас идут на крайние меры.
Недавно в отделение банка «Аль-Маварид» в Антелиасе, пригороде Бейрута ворвался мужчина с 13-летним сыном. Они бросили канистры с бензином на пол и заявили, что подожгут отделение, если не получат назад свои деньги. Самое интересное, что депозит он получил, и ушёл со своими $15 000.
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Как сообщают СМИ, вкладчикам банков сейчас разрешено снимать со счетов только 400 долларов в месяц в ливанских фунтах по невыгодному для них обменному курсу и 400 долларов в долларах. Такая ситуация не устраивает жителей Ливана, и тогда случаются подобные нападения.
После того инцидента в "Аль-Маварид" местные СМИ буквально через день сообщили о следующей попытке забрать деньги из банка. Гражданин Ливана захватил отделение в городе Шхим к югу от Бейрута. Мужчина с гранатой угрожал взорвать её, если банковские служащие не разблокируют и не отдадут ему деньги с депозита. На депозите у ливанца лежало $35 тыс. Чем закончилось это нападение, неизвестно. Не удивимся, если и этому гражданину предпочли отдать валюту. Причём, эти люди не требуют лишнего - они всего лишь хотят получить свои вклады.
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