Гульнара, у нас отмена!: в московском Дикси замечена кассир в парандже

FISHKINET
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Белоснежка и семь нестандартных гномов. Опубликованы первые кадры со съёмок ремейка Белоснежка и семь нестандартных гномов. Опубликованы первые кадры... Парень сделал вазэктомию, чтобы его девушка случайно не забеременела, но есть нюанс Парень сделал вазэктомию, чтобы его девушка случайно не... "Я всё знаю": полицейские не смогли убедить пенсионера не переводить деньги мошенникам "Я всё знаю": полицейские не смогли убедить пенсионера не... Что Кадыров сделал с чеченским чиновником, чья супруга устроила большой скандал на московской парковке? Что Кадыров сделал с чеченским чиновником, чья супруга устроила... С юмором о взрослении: мужчины и женщины сделали неожиданные выводы С юмором о взрослении: мужчины и женщины сделали неожиданные выводы «Никакая мерзость в мой дом не залезет»: жительница Воронежа решила расстрелять из арбалета рабочих, которые пришли менять лифты в её подъезде «Никакая мерзость в мой дом не залезет»: жительница Воронежа... Людей спросили о самых нелепых смертях хомяков Людей спросили о самых нелепых смертях хомяков В Израиле врачи пришили голову, пострадавшему в ДТП 12-летнему мальчику В Израиле врачи пришили голову, пострадавшему в ДТП 12-летнему... Енот, да не тот: самый чистоплотный и шкодливый домашний питомец Енот, да не тот: самый чистоплотный и шкодливый домашний питомец Самая смешная реклама клея от индийских креативщиков Самая смешная реклама клея от индийских креативщиков Что будет, если не заплатить штраф за превышение скорости в Германии Что будет, если не заплатить штраф за превышение скорости в Германии Что случилось с легендарным "Красным треугольником", и почему сегодня там можно снимать фильмы ужасов Что случилось с легендарным "Красным треугольником", и почему... Что здесь делают все эти капибары? Что здесь делают все эти капибары? 25 фотоманипуляций и просто забавных снимков на тему гравитации 25 фотоманипуляций и просто забавных снимков на тему гравитации Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Правильное игровое кресло Правильное игровое кресло Щенок уснул во время посвящения в полицейские Щенок уснул во время посвящения в полицейские Деревня Гитхорн: у них нет дорог Деревня Гитхорн: у них нет дорог
Главная > Видео
Гульнара, у нас отмена!: в московском Дикси замечена кассир в парандже

Гульнара, у нас отмена!: в московском Дикси замечена кассир в парандже

Автор:
15 июля 2023 09:52
Метки: Видео   Россия   дикси   кассир в парандже   магазин   мигранты   
1381
1
1

В столичном продуктовом магазине местный житель возмутился из-за кассирши в парандже.



Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Россия   дикси   кассир в парандже   магазин   мигранты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
5k
BenderRodriguez Час назад
Есть закон, запрещающий носить паранджу? Нет? Тогда пусть возмущённый покупатель идёт нахрен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Олег 3 минуты назад
а как она мне пробьёт свиной стейк, бутылку водки и презервативы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Компьютер DELL с монитором 5 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Компьютер DELL с монитором 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
С.В. 7 минут назад
оно умеет считать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Garpia121 16 минут назад
Законом может и не запрещено, пока. Но для чего тогда камеры с распознаванием лиц ставят? Значит кого-то распознают, а кому-то есть что скрывать. Наш менталитет предусматривает смотреть человеку в лицо, при общении.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mikhail 17 минут назад
анонимность.
вообще, маски на лице, независимо от причины их ношения - затрудняют воспринимать человека и его действия. это примерно также как общаться с человеком, который настойчиво прячет от тебя свои руки - рядом с таким человеком находиться просто некомфортно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
иванов дмитрий 21 минуту назад
Если она надела паранджу , но ведет себя нормально- все ок
А вот если , начинают свои условия и порядки наводить( в любой одежде) - тут надо на место ставить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Zhora 23 минуты назад
Чем мне нравится Воронеж - заходишь в любой магазин, а на кассе как правило симпатичная русская девушка/женщина. Глаз отдыхает. А вот в Москве встретить белых продавцов-кассиров почти нереально. Одни узбеки с таджиками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
тов.Suhov 36 минут назад
Алла, я в бар!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Варакин Алексей 39 минут назад
У меня соседка ездит на машине в парандже (это где и глаз не видно) и ничего. Уже года три.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
turyst 41 минуту назад
Масочный режим...
Она просто новости не смотрит, не в курсе, что давно отменили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
? ? ? 46 минут назад
ниндзя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75k
Viktor Час назад
Да меньше выхлопа от неё идёт!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Старичок Час назад
пусть магазин сменит, если комплексует. в Москве это не проблема.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
13k
GROMOZEKA Час назад
Автор видео не менее дремучий е@лан, чем бараны стреляющие на свадьбах из авто и отплясывающие лезгинку посреди дороги
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lexx Час назад
Это никаб, паранджа полностью рожу закрывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth Час назад
Славянки за такую зарплату такую работу делать отказываются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Copycat Час назад
Я сам с Казахстана у нас иногда можно встретить девушек в паранже\хиджабах и обычно они черные, учитывая какая жара сейчас стоит я поражаюсь стойкости таких девушек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

899740



Другие посты автора
Популярное
Эстетика домашних фотосессий, понять которую дано не всем
Эстетика домашних фотосессий, понять которую дано не всем
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 июля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 июля
Набирающие популярность
Производство электрооборудования в Москве выросло в 2 раза
Производство электрооборудования в Москве выросло в 2 раза
В Ленинградской области спасли котенка
В Ленинградской области спасли котенка
Что здесь делают все эти капибары?
Что здесь делают все эти капибары?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Что упало, то пропало

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#история#забавно#фильм#кино#Китай#СССР#Ynews#дорога
#Юмор#люди#полиция#интересно#авария#космос#позитив#Германия#Япония#дом
#интересное#в мире#животные#ДТП#дети#факты#соцсети#удивительно#медицина#Еда
Что здесь делают все эти капибары? Что здесь делают все эти капибары? Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы

На что жалуетесь?

Вернуться