Гульнара, у нас отмена!: в московском Дикси замечена кассир в парандже

1381
1
1
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
Новости партнёров
реклама
вообще, маски на лице, независимо от причины их ношения - затрудняют воспринимать человека и его действия. это примерно также как общаться с человеком, который настойчиво прячет от тебя свои руки - рядом с таким человеком находиться просто некомфортно.
А вот если , начинают свои условия и порядки наводить( в любой одежде) - тут надо на место ставить.
Она просто новости не смотрит, не в курсе, что давно отменили.